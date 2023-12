Fotografia Sette categorie per l’Aci Contest

Siamo arrivati all’edizione numero dodici dell’Aci Pistoia Photo Contest e anche quest’anno il concorso fotografico nazionale si presenta con diverse novità interessanti a partire dall’aumento delle categorie, che passano da cinque a sette. "Questo – come ci spiega il curatore Angelo Fragliasso – per dar modo ai fotografi più specializzati di avere un tema di riferimento. E i temi saranno: paesaggio, ritratto, street, natura, urban e macro (ovvero distanza ravvicinata), a cui si aggiunge, quale caratteristica del contest, la categoria concettuale che quest’anno sarà: “Connessioni umane“ per dare più attenzione alle relazioni fra le persone. Quest’ultima è una categoria più complessa, a cui abbiamo sempre tenuto per dare spazio ai creativi. Anche la giuria, della quale fanno sempre parte nomi prestigiosi del mondo della Fotografia, sarà ampliata. Fino a pochi giorni fa gli iscritti erano 250, già quaranta in più dello stesso periodo dello scorso anno e questo per noi è già motivo di grande soddisfazione".

Le iscrizioni, saranno aperte fino al 31 gennaio con un’ampia panoramica informativa sui social, mentre la cerimonia di premiazione sarà, come sempre, nella tarda primavera.

"C’è un altra novità – spiega ancora Fragliasso – e riguarda il Super Premio Aci che quest’anno sarà assegnato a un finalista che non sia, necessariamente, iscritto all’Aci come è stato nelle precedenti edizioni. E come ogni anno sarà assegnato un riconoscimento a un fotografo importante, di livello internazionale, che terrà una lectio magistralis sulla Fotografia. Naturalmente tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte all’evento finale che sarà, come sempre, una vera festa della fotografia. Altre novità ci saranno, e saranno poi comunicate. L’Aci Pistoia Photo Contest potrà contare, anche quest’anno, sul patrocinio del Comune di Pistoia e della Provincia". Il monte premi sarà di 2.500 euro con un primo premio assoluto, sette premi di categoria e il Super Premio Aci.

"Aci Pistoia Photo Contest – sottolinea infine il curatore Fragliasso – incoraggia e accoglie la partecipazione di fotografi professionisti, amatoriali ed emergenti. Non ci sono restrizioni sul tipo di attrezzatura, rendendo il concorso accessibile a tutti gli appassionati di fotografia. Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità per far emergere il proprio talento, ottenere riconoscimenti e far brillare le proprie creazioni nel panorama fotografico nazionale".

Per informazioni, iscrizioni e regolamento, c’è il sito sito www.aciphotocontest.pt.it

L’edizione 2023, lo ricordiamo, è stata vinta da Antonio Mercurio di Latina con uno scatto strepitoso durante il raduno, a Latina, della comunità Sikh. Nell’immagine spiccava il volto, inondato di luce, fra i colori, di una bambina. La fotografia si intitolava "Controtendenza". Vinse il primo premio di categoria "Street" e il primo premio assoluto.

lucia agati