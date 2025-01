Forrest gioca fino all’ultimo pallone. Kemp per dedizione c’è sempre

CHRISTON 6. Ua partita da leader. Detta i tempi di gioco, smazza assist e segna. Per difesa ripassare.

FORREST 6,5. Trascina la squadra per tutto il primo tempo, è l’ultimo ad arrendersi.

SACCAGGI 5. Difensivamente gioca una partita di grande diligenza e attenzione almeno fino a quando la stanchezza non si è fatta sentire.

SILINS 5. Soffre i lunghi di Milano e non fa più di tanto notizia visto chi aveva di fronte in attacco va decisamente meglio.

KEMP 6,5. Lo trovi ovunque. Ripartire da lui per interrompere la serie negativa.

PASCHALL 6. Nel riscaldamento viene raggiunto dalla notizia della scomparsa del padre, poi fortunatamente smentita a fine partita, ma lui gioca con questo peso enorme che ovviamente non lo fa essere lucido e pronto.

DELLA ROSA 5. Il capitano non riesce ad incidere come vorrebbe.

BOGLIO 5,5. Fa quello che può ma di fronte ha avversari di altissimo livello.

ANUMBA 5,5. Impegno e voglia di dimostrare non gli hanno fatto difetto, speriamo possa alzare la sua asticella.

OKORN 6. La sua prima in biancorosso non è con il botto ma del resto Milano non era la squadra migliore da affrontare in questo momento. Pistoia nei primi due quarti ha giocato testa a testa con l’Olimpia ed è già un buon punto da cui partire per le prossime partite che per Pistoia saranno fondamentali.

M. I.