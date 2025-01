"Formento conosceva bene i progetti di potenziamento delle strutture"

Non è d’accordo il sindaco Gabriele Bacci con le dichiarazioni rilasciate a La Nazione da Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce sui temi della viabilità e dell’innevamento programmato. "Per quanto attiene alla viabilità – si legge nella nota del Comune – l’amministrazione è consapevole dei disagi, ma tiene a precisare che la competenza è dell’Anas con la quale ci siamo prontamente attivati proprio per ridurre al minimo le problematiche connesse al traffico. Proprio per questo abbiamo ottenuto la presenza dei movieri durante tutto il periodo natalizio che ha gestito la situazione per evitare gli incolonnamenti".

Poi Bacci entra nel merito della situazione degli impianti di risalita: "Dispiace leggere le affermazioni di un operatore del settore che sostiene il mancato funzionamento degli impianti di innevamento comunali a servizio delle piste Stucchi e Fivizzani i quali, a detta sua, non sarebbero ancora allacciati alla stazione di pompaggio. Formento, operatore del comprensorio ed ex amministratore, è sempre stato a conoscenza dei dettagli dei progetti di potenziamento delle strutture tant’è che, come previsto dallo Statuto comunale, sulla deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell’intervento che cita vi è anche il suo parere favorevole. L’intervento, realizzato a fine 2024, rientra nelle opere di potenziamento dell’impianto di innevamento artificiale sull’intero comprensorio, finanziato nell’ambito dell’accordo di programma siglato anche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e rispetta pienamente il progetto.

Dispiace, pertanto, leggere, da chi ha anche amministrato questo Comune, affermazioni di tale portata alla fine di una stagione natalizia ottima dove l’intero territorio è stato preso d’assalto e quando, per la prima volta da molti anni, tutti gli impianti di risalita divenuti comunali nel 2017, hanno perfettamente funzionato dopo un intenso lavoro di modernizzazione portato avanti dall’amministrazione. Il successo di queste settimane è stato notevole, di ciò come sindaco ne sono orgoglioso e spero continueremo tutti a lavorare in sinergia: amministrazione, operatori, commercianti, associazioni e residenti".

co.da.