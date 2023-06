Formazione per i laureati Una start-up come scuola tra business e innovazione

Formazione e occupazione: un binomio imprescindibile. È con questa convinzione che Fondazione Caript realizza per la prima volta il bando “Business innovation“. E lo fa avvalendosi della collaborazione di Nana Bianca, startup studio e acceleratore che opera come centro di sviluppo per la nascita e la crescita di nuove imprese digitali in Italia. Si tratta di un corso di alta formazione che è interamente ideato e finanziato dalla Fondazione e a cui possono partecipare, sino a un massimo di 30, giovani laureati di tutte le discipline residenti in provincia di Pistoia o dipendenti di aziende che hanno sede in questo territorio.

I requisiti necessari sono il possesso di laurea di primo livello (triennale) o di secondo livello (specialistica, magistrale o a ciclo unico) e non avere ancora compiuto 36 anni al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Non sono richieste quote di iscrizione e il programma di formazione, a partire dal 22 settembre, è di 12 settimane (orientativamente nelle mattine di venerdì e sabato) per una durata complessiva di 115 ore. Le lezioni, affidate a professionisti del circuito di Nana Bianca, saranno in modalità mista, da remoto o in presenza, nel secondo caso nella sede di Uniser a Pistoia. Tra i temi affrontati, che coprono gli aspetti centrali della business innovation, sono: l’economia digitale, con analisi delle tendenze e focus sul mercato italiano; la pianificazione e gestione di modelli di business digitale, anche attraverso esercitazioni pratiche; l’utilizzo dei social per fare analisi di mercato e studiare i competitori; le strategie di marketing digitale, partendo dai prodotti e analizzando tutti i più famosi casi pratici; i modelli di sostenibilità e le basi dell’economia circolare; il lavoro agile e l’adozione dell’intelligenza artificiale applicata all’innovazione aziendale. "L’obiettivo del programma – spiega Luca Cappiello, responsabile formazione di Nana Bianca – è integrare le competenze necessarie per diventare responsabile dell’innovazione in azienda. Fornendo un’approfondita analisi di processi, modelli organizzativi e strumenti che supportano e alimentano la trasformazione digitale e la sostenibilità aziendale, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per mettere in atto la sempre più richiesta strategia ‘Innovability".

La selezione dei partecipanti sarà fatta sulla base della documentazione e attraverso successivi brevi colloqui online tenuti da Nana Bianca. "Si tratta di un nuovo progetto – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – con il quale vogliamo contribuire a potenziare le imprese del nostro territorio. Queste potranno, infatti, avvalersi delle significative competenze acquisite dai giovani grazie a questo percorso formativo. Si tratta di conoscenze che sono sempre più rilevanti, sia per chi cerca lavoro, sia per chi voglia migliorare la propria qualifica professionale. È un’opportunità importante che spero venga colta al meglio". La scadenza per presentare domanda è il 4 agosto. Regolamento, moduli per le domande e programma delle lezioni sono pubblicati sul sito www.fondazionecaript.it nella sezione “bandi bandi e modulistica”.