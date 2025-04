Fondazione da Vinci. Il logo è dell’architetto

La Fondazione Leonardo da Vinci (FLDV) è lieta di rendere pubblico il nuovo logo, che caratterizzerà il nuovo corso di attività adeguandosi ai tempi che mutano velocemente e per contribuire in modo innovativo al contesto di riferimento sia in termini culturali che artistici. L’autore del logo non è casuale è il montecatinese Oreste Ruggiero, architetto, artista e scrittore. Ha realizzato molte opere d’arte, saggi e romanzi su Leonardo da Vinci e il suo mondo. Ha collaborato strettamente con Carlo Pedretti, noto studioso e massimo esperto di Leonardo da Vinci. Oreste Ruggiero ha un legame con la città di Milano già nel 2015, quando ospitò una sua opera ‘Il nucleo della terra’ ispirata ai nodi di Leonardo da Vinci, realizzata nel padiglione della Russia in occasione dell’Expò internazionale di Milano.

La Questura di Milano ospita una sua opera dal titolo ‘Milano Skyline e Leonardo’ che la storica dell’arte Emanuela Daffra, alla guida della Direzione Regionale del Polo Museale della Lombardia, accompagnò nella presentazione del 2022 con queste parole: "Gli Skyline di Oreste Ruggiero sono elementi essenziali di benessere e di identificazione positiva".

Con la FLDV di Milano, Ruggiero ha collaborato, in occasione di BookCity 2024, attraverso la presentazione dell’avvincente libro ’Le donne di Leonardo da Vinci, condotta da Dalia Gallico nella sede della Fondazione Villa Mirabello. Ora Oreste Ruggiero mette a disposizione la sua arte per la realizzazione del nuovo logo della FLDV Milano attraverso un confronto vivace e proficuo con i rappresentanti di questa istituzione. Il risultato è sicuramente una novità vincente.