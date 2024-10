Fondazione Caript stanzia 2,5 milioni per le scuole

La Fondazione Caript nel 2025 investirà 2,5 milioni di euro per le scuole del territorio pistoiese. Risorse che saranno destinate ad un’ampia gamma di iniziative che includono l’offerta di attività didattiche e formative, l’allestimento di nuovi laboratori e di nuovi spazi di apprendimento, oltre ad interventi di edilizia scolastica. "L’obiettivo che ci poniamo e a cui dedichiamo ingenti risorse - dice Luca Gori, presidente di Fondazione Caript (nella foto) - è creare un contesto di benessere educativo diffuso sul territorio. Questo significa impegnarsi per la qualità dell’insegnamento, per ampliare accessibilità e inclusione e per contrastare forme di povertà educativa. A partire dal 2025, dunque, lavoreremo, confrontandoci e collaborando con i soggetti interessati, per definire un programma unico di tutte le attività per l’educazione, istruzione e formazione svolte dalla Fondazione e dalle sue strumentali".