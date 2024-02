Florence One forma e assume

Florence One amplia gli spazi e gli intenti. Da pochi anni presente a Pistoia, la nota azienda informatica non solo ha raddoppiato l’organico, ma adesso ha pure allargato la sua sede di Sant’Agostino dando vita anche ad una Academy gratuita. Nata a Firenze, l’azienda creata da Stefano Bonuccelli, Emiliano Ferroni e Francesco Persiano si occupa di digitalizzazione delle imprese e di semplificazione dei processi aziendali attraverso soluzioni software e servizi calibrati sulle esigenze del cliente. Florence One è arrivata a Pistoia ad inizio 2021 con meno di 20 dipendenti e, trovatasi davanti un buon tessuto di aziende con le quali lavorare, oltre ad un incremento del fatturato del 70% ad oggi può contare su un organico di quaranta persone che operano sia dalla sede di Pistoia che da quella di Miami negli Stati Uniti. L’Academy è volta a un nuovo piano assunzionale in termini di consulenti applicativi e di sviluppatori software, oltre che di un rafforzamento dell’area commerciale. "Il settore informatico, della consulenza informatica ha carenza di risorse e quindi con l’Academy noi continueremo a formarne in maniera ciclica e gratuita – evidenziano da Florence One –. Ci saranno due sessioni semestrali alle quali è possibile candidarsi inviando il proprio curriculum sul nostro sito www.florence-one.it. Passando un primo colloquio di valutazione, si accede ai corsi che hanno come fine l’introduzione delle persone all’interno del nostro organico, sia di consulenza applicativa quindi analisi di processo aziendale e supporto funzionale al cliente, che formazione tecnica legata allo sviluppo software. Il prossimo corso partirà a marzo, candidature entro il 29 febbraio a [email protected]