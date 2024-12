Florence One: crescita e innovazione nella digitalizzazione aziendale a Pistoia

Tra le imprese leader nel mondo della digitalizzazione, a Pistoia e non solo, Florence One occupa una posizione di rilievo. L’attività guidata da Emiliano Ferroni e Stefano Bonuccelli è presente a Pistoia dal 2021 e lavora su prodotti leader di mercato occupandosi della digitalizzazione aziendale a 360°.

In tre anni sul territorio il volume d’affari è quadruplicato, i collaboratori sono passati dagli 11 iniziali agli oltre 50 attuali e l’azienda ha ricevuto premi importanti come quello agli European Technology award a Parigi nel 2024. E in vista del 2025 ormai alle porte, Florence One è pronta a mettersi ulteriormente in gioco.

"Uno dei capisaldi è legato alla formazione del personale – ha detto Ketty Cambi, direttrice finanziaria –. Siamo un’azienda che si basa sulle persone, sulla loro crescita e sui rapporti che instauriamo sia internamente che coi clienti. I risultati ci hanno dato ragione, dato che nel 2024 il fatturato ha registrato un incremento del 60%. Da parte nostra c’è la consapevolezza che assicurando ai collaboratori un ambiente di lavoro sano, non potremo che fare passi in avanti. Siamo pronti a crescere ancora e per il 2025 abbiamo la previsione di incrementare il nostro personale del 20%". Tradotto, nuove assunzioni in vista.

Florence One è quindi un’azienda strutturata sulle persone: "Il nostro diktat è quello di fare meno turnover possibile - ha proseguito Cambi - e siamo molto attenti alle quote rosa, tant’è che un terzo del personale è femminile. L’età media è bassa, intorno ai 30 anni: siamo futuribili".

Uno dei fiori all’occhiello dell’azienda è il progetto Academy, con la terza edizione che comincerà a febbraio 2025 (è possibile inviare i curriculum entro il 31 gennaio all’indirizzo [email protected]): "L’Academy è patrocinata dalla Regione Toscana – ha raccontato Deborah Liguori, direttrice marketing – ed è un corso di formazione di base, gratuito e con posti limitati, tenuto dai dipendenti di Florence One. Oltre che un’occasione di crescita professionale, rappresenta la possibilità di conoscere da vicino le metodologie dell’azienda e per alcuni c’è poi la possibilità di effettuare un colloquio e di entrare a far parte del team. In passato abbiamo visto che coloro che hanno frequentato l’Academy sono stati più ’rapidi’ rispetto agli altri. Il team building è fondamentale per noi e la mentalità aziendale è quella di dare spazio ad iniziative ed idee, coinvolgendo ogni membro del gruppo".

Ma come lavora nel dettaglio Florence One? A spiegarlo è Ilaria Giorgetti, direttrice dell’erogazione dei servizi: "Al cliente proponiamo soluzioni per migliorare i processi aziendali. Prima internalizziamo le esigenze, poi formuliamo la proposta tecnica, assieme al team di sviluppo, e stiliamo un piano d’azione. In questo modo, lavorando sempre sui dettagli, possiamo prendere in carico clienti di settori molto differenti tra loro".