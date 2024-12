Flat Tax e incentivi alle aziende. Mentre in Toscana non cala l’Irpef

PISTOIA

"Il Governo Meloni sta facendo tutto il possibile per ridurre le tasse agli italiani e sostenere i comparti che hanno più bisogno. Non si può dire lo stesso della Regione Toscana dove il Presidente Giani ha già detto che rimarrà l’aumento dell’Irpef disattendendo le promesse fatte lo scorso anno ai toscani - commenta Capecchi, consigliere regionale di Fdl-. Parlando a nome del gruppo il consigliere ha espresso soddisfazione per l’integrazione alla manovra finanziaria 2025 licenziata ieri sera: "Sarebbe prevista una flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri e l’introduzione, per la prima volta, di un compenso da 500 euro agli specializzandi. Si tratta di un provvedimento concreto che ha l’obiettivo di fermare la fuga dei sanitari dagli ospedali pubblici" - continua Capecchi - "ottima anche la decisione di cancellare il blocco del turn over per forze di polizia, enti locali, personale Ata e ricercatori". Giudicate poi positive le agevolazioni per chi decide di aprire un’attività con una riduzione del 50% del minimo contributivo Inps per i primi tre anni. "Un provvedimento importante che mira a stimolare lo sviluppo economico e incentiva gli imprenditori a investire e a rimanere in Italia" conclude Capecchi.