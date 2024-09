Fisarmonicisti in gara: ecco tutti i premiati

Si è conclusa nel Comune di Abetone Cutigliano la 3° edizione del premio internazionale Giorgio Ceccarelli per fisarmonicisti, con un suggestivo concerto in piazza dell’Acerone a Pian degli Ontani, nel corso del quale, si è assistito all’esibizione dei vincitori. La manifestazione ha toccato diverse località, come Il Melo, Abetone e Pian degli Ontani, la Pieve di San Bartolomeo e la chiesa della Madonna di Piazza a Cutigliano, con un notevole successo, con oltre 300 persone a concerto.

Le graduatorie finali dicono che per la categoria Piccole Mani ha vinto Nicolò Malaspina, 7 anni da Bobbio, per Piccoli Solisti, Vittoria Versari da Cesena, per adolescenti Erika Filippone da Firenze, le categorie varietè e classica, Denisa Marcuzzo e Irene Squizzato dal Veneto, per la categoria gruppi la Fisaorchestra di Treviso. Premio speciale al Gruppo Folk Mottarone di Sovazza (Piemonte) con il fisarmonicista Thomas Trombetta acclamato dal pubblico e 2° in due categorie, mentre nella categoria Folk è risultato vincitore il toscano Marco Martellini. Il premio, che quest’anno ha manifestato una splendida crescita rispetto alle edizioni precedenti, è stato realizzato anche grazie a un sostanzioso contributo della Fondazione Caript e del Consiglio regionale della Toscana. Nei quattro giorni del suo svolgimento ha visto l’esibizione di fisarmonicisti di fama internazionale e pluricampioni del mondo come Pietro Adragna, Thomas Sinigaglia, Mirco Satto, Massimo Signorini, Fabrizio Gronchi e Tiziano Chiapelli che della manifestazione è anche direttore artistico.

Andrea Nannini