La ricerca di funghi finita in tragedia. “All’improvviso non l’ho più visto”

Agliana (Pistoia), 7 ottobre 2024 – “E’ una tragedia che segnerà per sempre la mia vita”. Lo dice tra le lacrime, profondamente addolorato e sconvolto, l’amico di Fiorenzo Frosini di Agliana, che era con lui in cerca di funghi la mattina di sabato 5 ottobre, quando Frosini ha perso la vita cadendo da una scarpata, fino al greto di un corso d’acqua, dopo avere fatto un volo di circa venti metri. Frosini, che aveva 78 anni, e l’amico, anche lui aglianese, erano andati insieme a cercare funghi, come avevano fatto tante altre volte. Ma quella che doveva essere una delle tante piacevoli giornate a contatto con la natura si è trasformata in una tragedia.

“Eravamo nella zona della Macchia Antonini – racconta l’amico, che ci ha chiesto di non riportare il suo nome –. Era una delle nostre mete, un posto ben conosciuto da entrambi. Eravamo insieme, poi non l’ho più visto. Così l’ho cercato nei dintorni, l’ho chiamato, anche al telefonino, ma non rispondeva. Ho continuato a cercarlo finché l’ho visto nel fiume, sanguinante, probabilmente aveva sbattuto la testa contro dei sassi. Ho chiamato subito i soccorsi, è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso, ma purtroppo…”. Il suo racconto interrotto dal pianto, profondamente colpito dall’improvvisa e inspiegabile perdita dell’amico.

“Con Fiorenzo condividevamo la passione per i funghi da una quindicina di anni – racconta ancora – Era una persona squisita, corretta. Era anche attento ai possibili rischi. Non riesco a capire come sia potuto accadere. E’ inspiegabile. Questa tragedia è avvenuta verso le 9.30 del mattino – prosegue –, ho allertato tutti i soccorsi, ho avvertito la famiglia e sono rimasto sul posto fino alla conclusione di tutte le operazioni. Sono rientrato a casa alle 15.30, completamente sconvolto. Quell’ultima immagine che ho di Fiorenzo non riesco a cancellarla dalla mente. E’ stato terribile e questa tragedia mi segnerà per sempre”.

Sabato mattina c’è stata una grande mobilitazione di soccorsi. Sono arrivati una squadra di tecnici della Stazione Appennino insieme al Soccorso Alpino Gdf, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Pubblica Assistenza di Maresca, l’elisoccorso Pegaso con l’equipe sanitaria che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Fiorenzo. Lascia nel profondo dolore la moglie, il figlio e tante persone che lo amavano. Fiorenzo Frosini era pensionato, dopo una vita di lavoro come dipendente nel settore tessile a Prato. Le sue passioni erano il ballo e le uscite in montagna alla ricerca di funghi. Ad Agliana questa triste notizia ha destato cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima. La salma di Fiorenzo Frosini si trova all’obitorio dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, in attesa dell’eventuale autopsia.