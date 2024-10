Sabato nero nei boschi. Un uomo cade e muore. Gravi ferite per altri due

Giornata infernale sulla Montagna pistoiese: un morto e due feriti, questo il bollettino finale. Chi ha attraversato la Valle del Reno nelle prime ore del mattino ha potuto contare diverse decine di vetture parcheggiate ai bordi della strada: cercatori di funghi, verosimilmente, che in questi giorni stanno letteralmente prendendo d’assalto i monti. Non senza conseguenze, purtroppo. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana fa sapere di essere intervenuto due volte sulla montagne pistoiese per soccorrere dei cercatori di funghi infortunati. "La prima attivazione – informano gli uomini del Sast - è arrivata in mattinata per un uomo caduto nel bosco. Il 78enne, aglianese, era a cercare funghi con un amico nella zona di Prunetta, quando è scivolato per una ventina di metri fino al greto del fiume. Sul posto si è recata una squadra di tecnici della Stazione Appennino insieme a Soccorso Alpino Gdf e Vigili del Fuoco. Contemporaneamente è intervenuto anche il Pegaso che ha sbarcato l’équipe sanitaria". Una volta che Fiorenzo Frosini, questo il nome dello sfortunato protagonista, è stato raggiunto non è stato possibile che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Pubblica assistenza di Maresca.

Il secondo intervento ha avuto luogo in Val di Luce nel Comune di Abetone Cutigliano, un paio d’ore più tardi: una squadra Sast della Stazione Appennino è intervenuta, insieme al Soccorso Alpino Guardia di Finanza, nei boschi prossimi alle piste da sci per un altro cercatore di funghi infortunato. "L’uomo era da solo nel bosco quando è caduto vicino ad un fosso procurandosi un trauma ad un arto inferiore. I tecnici hanno raggiunto e stabilizzato l’infortunato e l’hanno caricato su barella. Da lì, tramite manovre su corda, è stato calato lungo il bosco fino alla pista da sci più vicina, da dov’è stato poi trasportato a spalla dai tecnici fino al parcheggio della Val di Luce". Consegnato alle cure del personale della Misericordia dell’Abetone, è stato ricoverato all’ospedale San Jacopo in codice giallo con entrambe le gambe fratturate.

Il terzo intervento, nel pomeriggio, è avvenuto sulla Sp 64 dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pistoia a supporto alla Centrale Operativa 118 per un incidente che ha coinvolto un cercatore di funghi caduto mentre rientrava verso la propria autovettura. Una volta recuperato e portato sulla strada provinciale è stato richiesto l’intervento di Pegaso. Sono intervenuti i soccorritori della GdF e del Soccorso Alpino. È stato ricoverato in codice rosso per un grave trauma cranico.

Andrea Nannini