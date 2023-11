Fioccano le iniziative sul territorio per aiutare le persone più colpite

Tre iniziative per aiutare le popolazioni alluvionate. Partono da Pistoia, ma interessano la nostra provincia e quelle pratese e fiorentina. La prima. Dalle ore 14 di oggi sino alle 22 di lunedì 13 novembre scatta l’asta online di Creativi per la Toscana. Nasce dall’esigenza di un gruppo di artisti e artigiani toscani di fare qualcosa di concreto: ogni creativo mette all’asta un’opera e il pagamento viene fatto direttamente all’iban di due associazioni che operano sul territorio. La prima è la San Vincenzo di Montemurlo; la seconda è Stremao, un’associazione umanitaria fondata sul volontariato. Ogni opera sarà messa all’asta tramite un post direttamente sui profili dei partecipanti con l’hashtag #creativiperlatoscana. Tutte le aste compariranno anche sul profilo Instagram "creativiperlatoscana" creato per questa iniziativa. Tra gli artisti pistoiesi che hanno aderito, Elisa De Michele, Lara Meoni e Lorenzo Corsini, Damiano Innocenti Chiti, Cristina Guarnieri, Francesca di Lavandalab. Una raccolta cibo per animali e famiglie è invece la via percorsa dalla Guardia Nazionale Ambientale, sede provinciale di Pistoia. Un primo punto raccolta è al bar ristorante Ponte a Bargi, in via di Bargi 113 a Pontelungo: è possibile consegnare le donazioni dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 20. Da sempre sensibile al prossimo e alle sue difficoltà, anche Autodemolizioni Dolfi torna a farsi punto di raccolta di ogni genere per aiutare gli alluvionati della Toscana.

Gianluca Barni