Finalmente c’è il pediatra. Arriva il dottor Campagna

L’ambito Pistoia-Montagna pistoiese ha il suo pediatra. Il dottor Niccolò Campagna prenderà servizio in via definitiva a San Marcello Piteglio suscitando l’apprezzamento del sindaco, Luca Marmo: "Lo ringrazio a nome della cittadinanza". Quello della Montagna pistoiese era uno degli ambiti in cui l’Azienda sanitaria aveva già messo in atto numerosi interventi per garantire la continuità dell’assistenza ad ogni famiglia, purtroppo senza ottenere i risultati sperati. Ora nell‘ambito Pistoia-Montagna Pistoiese, in seguito a pubblicazione di bando per Zone Carenti straordinarie per la pediatria di libera scelta, è stata assegnata una convenzione a tempo indeterminato al dottor Niccolò Campagna. Il medico – informa l’Asl - prenderà servizio nelle prossime settimane ed effettuerà tre aperture ambulatoriali nel Comune di San Marcello-Piteglio. Una risposta molto attesa a cui l’incarico a tempo indeterminato dà finalmente certezza alle famiglie, assicurando ai bambini in maniera definitiva la cura del pediatra.

"Negli ultimi mesi abbiamo lavorato alacremente per questo risultato ma è stata ovviamente la scelta volontaria del dottor Campagna che ha consentito di riempire il vuoto – aggiunge Marmo –. Siamo consapevoli di dover lavorare duro per colmare le numerose criticità del sistema sanitario della montagna". A fare eco alle parole del sindaco è il professionista: "Sono molto felice di questa opportunità di poter aiutare i pazienti di un territorio che era rimasto senza assistenza pediatrica – dice il dottor Campagna - Credo che anche oggi la figura del pediatra di libera scelta rimanga un punto di riferimento importante per le famiglie e per il sistema sanitario". L’assessore abetonese Viola Mazzolini esulta: "L’ aiuto offerto dalla dottoressa Morelli e dalla Misericordia di Abetone, in questi mesi ha trovato riscontri positivi e possiamo ragionevolmente affermare che con il ripristino del servizio e l’aggiunta di questa iniziativa abbiamo una situazione complessiva che ci rende più sereni".

Andrea Nannini