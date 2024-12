Fibre in amianto : "Bisogna dare garanzie ai cittadini"

Amianto nel parcheggio in costruzione. E’ quello nell’area limitrofa sia alla scuola Leonardo da Vinci sia al circolo Arci delle Fornaci. I lavori sono stati sospesi alcuni mesi fa e al momento i materiali emersi dagli scavi sono stoccati in una serie di contenitori, lasciati in cantiere in attesa di un progetto di messa in sicurezza dell’area. La situazione a rischio è stata più volte portata all’attenzione dell’amministrazione comunale da parte di residenti, genitori degli alunni che frequentano il plesso scolastico, gestori e frequentatori del circolo Arci – si legge in una nota del Pd – . Le prospettive di risoluzione, tuttavia, non sembrano avere tempi brevi a causa del collegamento progettuale, esecutivo e finanziario tra il parcheggio alle Fornaci e i lavori di riqualificazione dell’area di piazza San Lorenzo. Le operazioni di messa in sicurezza attuate dalla ditta esecutrice – prosegue la nota – non forniscono una rassicurazione sufficiente per i residenti dell’area: "uello che è necessario è garantire ai cittadini che l’Amministrazione comunale farà il massimo per ridurre il rischio di esposizione".