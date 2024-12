Festività natalizie con ponte chiuso a Pontenuovo: lavori rinviati al 2025

Durante le festività natalizie, il ponte di Pontenuovo rimarrà chiuso. La riapertura, inizialmente prevista per il 20 dicembre, è stata rinviata al 2025. La Provincia ha comunicato che il cantiere è stato "consegnato a Publiacqua" per la riparazione di un tubo rotto dell'acquedotto.

Non è stata indicata una nuova data di fine lavori poiché "la stessa Publiacqua non è stata in grado di comunicare ufficialmente alla Provincia i tempi di intervento per le necessarie riparazioni". Si ipotizza la riconsegna del cantiere intorno al 10 gennaio 2025.

La Provincia ha spiegato che il rinvio è dovuto a una serie di imprevisti, tra cui atti vandalici e la rottura di un tubo dell'acqua. Gli atti vandalici hanno danneggiato un escavatore e una parte della recinzione del cantiere.

Inoltre, sono stati necessari interventi sui sottoservizi, come lo spostamento dei cavi telefonici e della fibra ottica. La Provincia promette di fornire nuove informazioni non appena disponibili.