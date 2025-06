Festival Pari e Dispari. Preziosa anteprima con Gino Cecchettin

Giovedì 5 giugno (ore 18), alla libreria Lo Spazio di Pistoia (via Curtatone e Montanara 20), che fin della prima edizione è stata il cuore del festival "Pari e dispari", si terrà un incontro con Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, giovane vittima di femminicidio la cui memoria è oggi al centro dell’impegno della Fondazione Giulia Cecchettin nella promozione dell’educazione sentimentale e del rispetto dei diritti umani.

In dialogo con Chiara Mazzeo e Lavinia Ferrari, Cecchettin presenterà "Cara Giulia" (Rizzoli, 2024) un libro scritto insieme a Marco Franzoso in cui il suo racconto di padre si trasforma in un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni. Il libro è infatti parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere.

L’iniziativa, organizzata dalla Consigliera di parità della Provincia di Pistoia, con il patrocinio della Provincia stessa, rappresenta un primo assaggio della quarta edizione di "Pari e dispari" manifestazione nata nel 2022 con l’obiettivo di aprire un dibattito sugli stereotipi di genere attraverso incontri con autrici e autori contemporanei. Un’anteprima del festival, che tradizionalmente si tiene nel mese di novembre.

Il giorno successivo, almeno sette gli istituti comprensivi e superiori del territorio pistoiese saranno presenti al primo incontro del progetto triennale sposato dalla Provincia di Pistoia che si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 al teatro Bolognini relativo all’importanza dell’educazione sentimentale a scuola. Nell’occasione sarà presente, per esporre la sua fondamentale testimonianza, lo stesso Gino Cecchettin. L’intero progetto è stato presentato nei giorni scorsi dalla vicepresidente della Provincia, Lisa Amidei, insieme alla già citata Mazzeo che sarà anche colei che modererà la giornata di venerdì con gli studenti.