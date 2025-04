Festival Giallo Pistoia, via alla maratona

E dopo assaggi e anteprime, eccoci al momento clou, quello dell’incontro no stop. Pronti alla maratona Festival Giallo Pistoia – da oggi a lunedì - quindicesima edizione della rassegna che fissa il suo quartier generale alla Biblioteca San Giorgio con un paio di appendici extra in altri luoghi, il primo dei quali già stamattina: nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale a Pistoia tavola rotonda moderata dall’avvocato Andrea Niccolai sul delicato tema della sicurezza sul lavoro, con interventi dell’autore Pasquale Sgrò, di Marilena Rizzo, presidente del Tribunale di Firenze. I lavori riprendono nel pomeriggio (ore 15) alla San Giorgio dove ancora si cavalca l’onda della stretta attualità parlando di crimini ambientali, presenti Umberto Alunni, Francesco Mati, Fernando Baldi (comandante dei Carabinieri Forestali di Pistoia), Francesco Vignoli e in collegamento streaming lo scrittore Loriano Macchiavelli. Seguiranno gli interventi degli scrittori Ludovico Del Vecchio e Sasha Naspini, quest’ultimo tra i protagonisti della "Notte gialla al museo" in programma per le 21 di stasera all’Antico Palazzo dei Vescovi insieme a Luca Crovi e Arianna Mortelliti. Letture di Marco Zingaro, interverranno anche Monica Preti, direttrice di Pistoia Musei e Giuseppe Previti, direttore artistico del festival. E’ dedicata agli anniversari tondi la mattinata di domani (dalle 9.30 alla San Giorgio), con focus sui cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, cent’anni dalla nascita di Camilleri e cinquant’anni dall’uscita del film culto di Dario Argento, "Profondo Rosso". Nel pomeriggio (dalle 15) si alterneranno le voci di Fulvio Ervas, Luca Crovi, Leonardo Gori, Marco Vichi, Maria Elisa Aloisi, Franco Forte, direttore editoriale della Mondadori, con la premiazione del Concorso Nazionale Giallo in Provincia cui ne seguirà un’altra, domenica 13, per la sezione rivolta invece agli studenti con ospiti Luca Crovi, Daniele Serra e Pier Luigi Gaspa che parleranno, tra le altre cose, della mostra in corso in biblioteca dal titolo "L’incubo dietro l’angolo", protagonista il mitico Dylan Dog. Gli appuntamenti di domenica proseguono alle 15, dove si parlerà de "Il giallo tra libri, tv, musica cinema, teatro-tanti linguaggi diversi per raccontare le storie crime".

Ci sarà Alessandro Robecchi con l’anteprima del suo nuovo libro "Il tallone da Killer" (Sellerio 2025). Grande attesa per la partecipazione dell’attore Alessio Vassallo, che negli episodi del giovane Montalbano ha interpretato Mimì. Chiusura lunedì 14 con un primo incontro dedicato agli studenti del Pacini, poi nel pomeriggio (alle 15) alla San Giorgio si parlerà de "Il giallo tra libri, tv, musica, cinema, teatro. Tanti linguaggi per raccontare le storie del crimine" con Massimiliano Scudeletti, Enrico Franceschini, Claudio Rosati, Sandro Dazieri e Orso Tosco, vincitore del premio Scerbanenco 2024. Chiusura con un amico del Festival, Maurizio de Giovanni: scrittore, sceneggiatore e volto noto e apprezzato dal grande pubblico.

linda meoni