Festival dello sport Avviso pubblico

Il Comune di San Marcello Piteglio cerca organizzatori per l’evento sportivo che si svolgerà tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Come si legge nell’avviso dovrà offrire: "Un programma di attività sportive all’aria aperta, corsi, workshop e incontri di approfondimento per adulti e per bambini e deve essere in grado di coinvolgere sia atleti professionisti e appassionati di avventura, che curiosi e neofiti alla ricerca di nuove esperienze da vivere immersi nella natura". Si invitano associazioni, società, cooperative, enti del terzo settore o singoli privati a presentare domanda entro le 12.30 del 21 marzo al Comune. Sono previste attività sportive all’aria aperta (slackline, trekking, corsa, bicicletta, yoga); la presenza di un "village" centrale, sede di alcuni eventi e punto informativo; eventi correlati (corsi, conferenze, incontri di approfondimento, proiezioni). "Il soggetto che manifesterà il proprio interesse dovrà occuparsi dell’organizzazione totale dell’evento e di sostenere tutte le e spese. L’importo a base di gara, sul quale sarà richiesto di effettuare offerta al ribasso, è pari a 50.000 euro.

Andrea Nannini