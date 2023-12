Feste, concerti e giochi. Un programma ricco

Fine settimana ricco di iniziative natalizie a Montale. Oggi alle 15,30, si terrà l’inaugurazione della Croce del Santini all’incrocio tra via Pacinotti e via Papini a cura del Gruppo Alpini e della Propositura di Montale. Alle 21, concerto della corale dell’Auser "A. Masini" nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista. La corale si esibirà il 15 nella chiesa di San Jacopo alla Stazione e il 26 a Vignole. Domani alle 12,30, pranzo di Natale al circolo Arci di Tobbiana organizzato dalla Proloco e dalla Fratellanza Lavoratori Tobbianesi. Alle 16, alla chiesa di San Jacopo alla Stazione, Festa della Chiesa e coro dei bambini. In piazza Matteotti, alle 16,30 animazione per bambini organizzata dal Comune con Mammolo, gli Elfi, alle 17 concerto del coro degli Alpini e alle 17,30 musica con Laura Gamberi e Karaoke.

Giacomo Bini