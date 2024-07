La festa di San Jacopo: processione, corteo e Giostra. Pistoia si ritrova in piazza Duomo

Pistoia, 25 luglio 2024 – E’ tutto pronto per l’edizione 2024 della Giostra dell’Orso. I quattro rioni hanno già deciso chi saranno i quattro binomi che formeranno la squadra che scenderà in pista questa sera e non rimane che attendere il momento del sorteggio delle tornate per scoprire i nomi dei cavalli e cavalieri che difenderanno i colori dei rioni. Oggi è il gran giorno. La festa in onore di San Jacopo, patrono di Pistoia, però, non è solo la Giostra ma c’è anche una parte religiosa che riveste un’importanza fondamentale. Diciamo che sarà un susseguirsi di appuntamenti per festeggiare San Jacopo.

Si inizia alle 9.30 da piazza San Francesco con la processione dei ceri che vede ogni Rione cittadino sfilare con un cero, decorato con i colori di appartenenza. Il corteo proseguirà lungo via Bozzi, via Curtatone e Montanara, via Buozzi, via Cavour, via Roma fino ad arrivare in piazza del Duomo. Alle 11 è prevista la Messa presieduta dal vescovo Fausto Tardelli al termine, la benedizione del Palio della Giostra dell’Orso. Dopo l’attenzione si sposta in Sala Maggiore del Comune con il sorteggio delle tornate e l’abbinamento dei cavalieri e dei cavalli che determineranno le varie sfide.

Si tratta di un momento importante che dà vita alle prime strategie della corsa perché i rioni potranno avere un quadro preciso delle varie sfide che dovranno affrontare e avere un primo quadro su come impostare la corsa. Alle 17.30 nella Cattedrale di San Zeno si terranno i Secondi Vespri solenni, mentre alle 18 sarà celebrata la Messa solenne. Alle 19 da via Sacconi è prevista la partenza del corteggio storico con i figuranti in abiti medievali, il Gonfalone del Comitato cittadino, la Compagnia dell’Orso e i fantini che parteciperanno alla Giostra. Presenti anche alcuni rappresentanti del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo di Pistoia gemellati con i quattro Rioni.

Alle 20.30, quando il corteo sarà schierato in piazza, verrà impartita la benedizione ai cavalli. A quel punto il silenzio calerà sulla piazza e non rimarrà che attendere la chiamata in pista della prima tornata che darà il via alla Giostra. Maurizio Innocenti La Giostra dell’Orso avrà inizio in piazza del Duomo intorno alle 21.15. Ieri intanto si sono svolte le ultime prove prima della corsa, rimandate a causa del maltempo, che hanno visto scendere in Piazza il rione del Drago e quello del Cervo Bianco, vincitore della Giostra dello scorso anno.

In occasione del lungo ponte della festa di San Jacopo, i Musei Civici (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e la mostra Revox di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023) sono aperti oggi, domani, sabato 27 e domenica 28 luglio dalle 11 alle 19.