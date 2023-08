Festa di San Bartolomeo a Pistoia: il programma dell'atteso evento

Anno dopo anno, si rinnova uno tra gli eventi più attesi dell’estate pistoiese, la Festa di San Bartolomeo, protettore dei bambini. Una celebrazione molto sentita e partecipata dalla città, che alterna momenti liturgici a momenti di divertimento dedicati ai più piccoli, con la presenza nell’area di piazza San Bartolomeo del tradizionale mercato dei banchi di giocattoli e dolci con l’immancabile "corona di San Bartolomeo" realizzata con grossi biscotti di pasta frolla chiamati "pippi", alternati a confetti e cioccolatini, che viene messa al collo dei bambini. Una golosità tipicamente pistoiese.

I festeggiamenti si apriranno mercoledì 23 agosto alle 17.30 con i primi vespri e la benedizione dell’olio, alle 19 si prosegue con la Santa Messa e la benedizione dei fedeli fino alle ore 23 nella chiesa di San Bartolomeo. Giovedì 24 agosto è prevista la celebrazione di tre Sante Messe sempre nella chiesa dedicata all’apostolo Bartolomeo: la prima alle 8, la seconda alle 10 celebrata dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli e la terza alle 19. Le benedizioni, che si interromperanno solo durante le celebrazioni, andranno avanti fino alle 13 e poi riprenderanno alle 15.30 per terminare alle ore 23. Durante la festa nel giardino della chiesa di San Bartolomeo è prevista l’animazione per bambini e come sempre intorno alla piazza, sia mercoledì che giovedì, saranno presenti i banchi dei chicci e dei giocattoli.

In occasione della Festa di San Bartolomeo, giovedi 24 dalle 15 alle 19, i Musei Civici saranno aperti con ingresso gratuito. Per permettere l’allestimento e lo svolgimento della tradizionale festa, saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità. Oggi dalle 8 alle 18, in piazza San Bartolomeo, via San Bartolomeo, via Porta San Marco e via Filippo Pacini (tratto da Vicolo Villani a via San Bartolomeo) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli al fine di consentire le operazioni di segnatura degli spazi occupati dai banchi. Dalle ore 14 di mercoledì 23 agosto fino alle ore 01.30 di venerdì 25 agosto saranno invece in vigore i classici provvedimenti volti a garantire il regolare svolgimento delle festa.

