Festa della Repubblica Una giornata di eventi

Giornata ovviamente densa di appuntamenti, quella odierna, per le celebrazioni della Festa della Repubblica anche nel capoluogo secondo quanto organizzato dalla Prefettura. Il programma si è già aperto ieri sera al teatro "Manzoni" e, questa mattina, si ripartirà alle ore 9 in piazza San Francesco con la cerimonia di onore ai caduti alla presenza delle massime autorità istituzionali di tutta la provincia di fronte al monumento che si trova proprio al centro. A seguire, il corteo si sposterà in piazza Duomo dove, a partire dalle ore 10, si terrà la cerimonia ufficiale del 2 giugno con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli onori ai labari e ai gonfaloni, l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno di Mameli. La giornata si chiuderà alle 18 con l’ammainabandiera e l’accompagnamento musicale da parte della banda comunale di Pistoia e della Filarmonica "Borgognoni" per salutare questa celebrazione così importante.

Contestualmente, sempre nel pomeriggio (ma alle 17), ci sarà il presidio di pace in piazza Gavinana da parte del "Punto Pace Pax Christi" e il gruppo territoriale "Emergency" con l’esposizione di un estratto della mostra "Sete di Pace": si tratta di una mostra itinerante ideata e realizzata da fotografi e volontari della rete "StopTheWarNow" col tema principale delle cosiddette carovane di pace. Un’occasione di riflessione che si inserisce nel filone di presidi che le associazioni fanno, oramai dal febbraio scorso, ogni venerdì in centro dopo aver passato il primo anno di aggressione all’Ucraina. red.pt.