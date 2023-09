Festa del Parco Letterario a Castello di Cireglio, Giornata Clou Oggi!

È un’altra giornata clou quella di oggi per la Festa del Parco Letterario Policarpo Petrocchi, a Castello di Cireglio, le cui celebrazioni sono iniziate già nella giornata di venerdì 1 settembre. La mattina visita guidata al paese (ore 10), yoga nella natura in località Castagneto in Santa con Silvia Livi (ore 10), animazione e giochi per le vie del paese a cura dell’associazione Bimbi per sempre (dalle 11), danze nel parco con Federica Brancolini a Capivilla (ore 12) e possibilità di pranzare all’aperto con i prodotti delle aziende del parco. Alle 15 in piazzetta dialogo tra gli storici Andrea Bolognesi e Alberto Coco, con introduzione di Alberto Agresti e presentazione del romanzo storico di Bolognesi dal titolo "L’imprevedibile ruota del destino". Dalle 15 alle 19 attività per bambini con i pony de La Buca delle Fate, alle 16 tombola delle parole del vocabolario di Petrocchi e merenda con i necci, per poi chiudere alle 17.30 con il concerto gratuito di Riccardo Tesi (organetto diatonico) e Maurizio Geri (chitarra e voce). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Per tutta la giornata ci sarà il "Paniere del Parco", mostra mercato con i prodotti della montagna, tra le cui fila sarà possibile trovare le aziende Mona Verde, Agricola Verdetti, Vergiole, Il Sottobosco e Le Ninfe di Bosco. L’organizzazione consiglia di lasciare l’automobile nei parcheggi della Croce Rossa e del Cimitero di Cireglio, proseguendo a piedi per Castello di Cireglio (900 metri in piano). Attivo nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, un servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi di Cireglio a Castello.