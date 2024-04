Fatta la legge trovato l’inganno. Ma ora basta

Conte

Le nuove vicende giudiziarie di Maurizio De Simone sarebbero passate quasi inosservate se non avessero travolto la Pistoiese. Perché l’uomo arrestato dalla Guardia di Finanza è la stessa persona che è accusata di aver portato sul baratro finanziario – e da ieri anche sportivo – la squadra di calcio della città. E questo, sì, interessa tutti perché il calcio è sport, ma anche volano per l’economia ed è immagine di Pistoia fuori dai confini regionali. Ma ciò che più inquieta e irrita è che il destino della Pistoiese era segnato, che il garante del trust orange era già inibito a seguito del fallimento del Trapani, ma continuava a fare il bello (poco) e cattivo tempo nella Pistoiese, complice il "non ruolo" ufficiale che si era attribuito per eludere l’inibizione, impedendo interventi di Lega e Federazione, e che aveva ormai campo libero dopo la comprensibile fuga, mesi fa, dell’intero blocco dirigenziale che aveva capito, seppur non fino in fondo, con chi aveva a che fare. Da mesi la stampa denunciava i mancati pagamenti degli stipendi ai tesserati e delle fatture ai fornitori, ma alla giustizia serve tempo per rendere esecutive le "messe in mora" e la situazione si aggravava. Il caso della Pistoiese è un caso limite per la gravità delle accuse mosse a De Simone, ma sono molte le società di calcio che vivono ’ai bordi’, che arrancano. Fatta la legge, trovato l’inganno. Ora troviamo anche la giustizia.