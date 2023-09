Fate largo a Tally Weijl. Il brand sbarca a Pistoia: "Puntiamo ai giovani. E adesso assumiamo"

La fine dell’estate porta con sé aria di cambiamenti e di novità nel centro storico di Pistoia e in particolare in Via Bruno Buozzi. In una delle vie maggiormente transitate dai cittadini pistoiesi sta per sorgere un nuovo negozio al posto dello storico punto vendita di Luisa Spagnoli, il quale ha abbassato definitivamente la saracinesca nelle scorse settimane e la cui chiusura aveva destato non poche preoccupazioni. Adesso però il fondo a pochi passi dal Globo ha un nome e soprattutto una data d’apertura. A partire da giovedì 28 settembre comincerà l’avventura pistoiese di Tally Weijl, catena d’abbigliamento femminile già presente in tutte le province della Toscana e che quindi con l’apertura del negozio a Pistoia completerà per intero la mappa regionale. A raccontare che cosa porterà Tally Weijl nel centro cittadino è Matteo Pomini, uno dei soci dirigenti: "Siamo molto contenti di inaugurare un punto vendita anche a Pistoia – sottolinea Pomini – innanzitutto perché con l’apertura di almeno un negozio in ogni provincia della Toscana chiudiamo un cerchio e per noi è molto significativo. Inoltre Pistoia, soprattutto in centro, ha una scarsa presenza di grandi marchi e catene e ci sembrava perfetto porre le radici qui per provare a portare una ventata d’aria nuova in città. Riponiamo grande speranza nel nuovo negozio e non vediamo l’ora che sia il 28 settembre, giorno dell’inaugurazione. Abbiamo scelto il giovedì come giorno zero sia per continuità con gli altri punti vendita sia per scaramanzia, perché le aperture in questa giornata ci hanno sempre portato fortuna. Come detto sveleremo il nuovo negozio al pubblico il 28, ma sabato 30 faremo l’inaugurazione vera e propria e speriamo di portare tante persone a visitare la nostra realtà".

Pomini ha anche raccontato quali sono i punti di forza di Tally Weijl e a quale tipo di clientela si rivolge prevalentemente: "Solitamente siamo ricercati da una clientela giovane, il nostro target mediamente ragazze la cui età va dai 10 ai 25 anni. Cerchiamo di offrire vestiti alla moda ma economici e rinnoviamo molto i nostri prodotti: nell’arco di un anno sono previste ben 14 collezioni. Abbiamo voluto trasmettere freschezza e novità anche all’interno del negozio, che si presenterà colorato e sgargiante e crediamo che inviterà parecchi giovani ad acquistare". Nella fase iniziale sono previste quattro assunzioni, considerando che mediamente ogni negozio ha nel proprio punto vendita dai quattro ai sei dipendenti: "Abbiamo già trovato due persone – conclude Pomini – che adesso faranno la formazione così da poter essere pronte il giorno d’apertura. Abbiamo ricevuto nelle scorse settimane moltissime mail e curriculum e anche questo rappresenta per noi uno splendido segnale. Significa che la città ha risposto presente e ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Tally Weijl".

Michele Flori