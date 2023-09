Fari puntati anche sulle periferie Spunta un appuntamento a Bonelle

La proposta di modifica del piano del commercio non riguarderà solo il centro storico, ma interesserà molto da vicino anche le aree periferiche del Comune di Pistoia. Qui vi saranno dei cambiamenti in zone in cui il mercato è già presente e verrà istituito un nuovo mercato sperimentale nella zona di Bonelle: "Per l’Amministrazione i mercati periferici sono una priorità – sottolinea l’assessore al commercio Gabriele Sgueglia – e ci teniamo a dare loro lo spazio e la considerazione che meritano. Le novità riguardano due mercati già esistenti, ovvero quello delle Fornaci e quello a Bottegone. Nel primo caso, nell’ambito della riqualificazione del quartiere e per incentivare l’offerta commerciale, ci sarà un aumento del numero dei banchi, che passeranno da 10 a 14, mentre il mercato di Bottegone tornerà nella propria zona di competenza al termine dei lavori di riqualificazione che hanno interessato l’area in questo periodo. Verrà inoltre introdotto, direttamente su richiesta dei residenti del quartiere, il mercato a Bonelle, il quale sarà allestito nella giornata di lunedì e che speriamo possa diventare un punto di riferimento importante per gli abitanti".

Un altro elemento da sottolineare del nuovo piano del commercio riguarda i posteggi isolati, che consentiranno sia di regolarizzare attività già esistenti ma che potranno dare la possibilità per produttori agricoli o venditori occasionali di occupare spazi per offrire i propri servizi. "Ai 13 già presenti ne verranno aggiunti altri 12 in aree maggiormente abbisognevoli e mi permetto di esprimere soddisfazione per aver ricevuto richieste da parte di aree collinari quali Pracchia, Orsigna e Piteccio. In quelle zone, nelle quali solitamente risiede anche un importante numero di persone anziane e quindi con problemi a raggiungere la città, andremo ad intervenire offrendo questo importante servizio. I posteggi saranno sia annuali che stagionali, in questo caso soprattutto nei luoghi nei quali le richieste si concentrano principalmente nella stagione estiva. Per altro tutti i posteggi nel 2024 verranno messi a bando – conclude Sgueglia – e proprio per questo ci preme istituirli quanto prima".

M.F.