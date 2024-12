Fanucci all’attacco: "Tagliata la parola"

"Guido Ripa, presidente del consiglio comunale, ci toglie costantemente la parola e non ci concede gli spazi che invece vengono dati ad altri gruppi. Non si tiene conto di una giurisprudenza consolidata. Se dovesse continuare questo comportamento inaccettabile, non esiterò a rivolgermi alla prefettura per mettere in risalto ciò che accade". Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci, (Fanucci Sindaco) critica Ripa, accusandolo di non concedergli spazio come agli altri membri dell’assemblea. Il presidente del consiglio comunale replica che "esiste un regolamento comunale. Mi limito a farlo osservare. Sono pronto ad accompagnare Fanucci in qualsiasi sede istituzionale per discutere la questione. Esistono registrazioni video".