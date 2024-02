"Falda acquifera inquinata. Il Comune sapeva da mesi"

"Ricordiamo che il sindaco è il responsabile ultimo della sicurezza e della sanità pubblica nel proprio territorio di competenza". E’ la replica di Serravalle Civica, che in una nota ha rispedito al mittente le accuse di "terrorismo" rivolte dall’amministrazione dopo che era stato fatto notare un incremento dell’inquinamento cloruro di vinile nella falda acquifera di Ponte Stella, a seguito delle ultime rilevazioni di Arpat che dovranno poi portare alle operazioni di bonifica. La referente Elena Bardelli ha attaccato la Giunta in quanto, a suo avviso, il Comune non avrebbe comunicato tempestivamente l’esito dei campionamenti. "Gli esiti delle analisi di Arpat sono state rese note sul sito istituzionale del Comune soltanto il 16 febbraio scorso, dopo averne fatta richiesta scritta al sindaco due giorni prima – ha attaccato Serravalle Civica -, mentre gli esiti dei monitoraggi sono stati inviati dall’organo regionale di controllo al Comune il 16 agosto 2023, come fa fede il timbro del protocollo. Se non avessimo fatto esplicita richiesta, le rilevazioni sarebbero state pubblicate? Per sei mesi, secondo noi, il Comune ha taciuto sull’argomento non rendendo noti i risultati".