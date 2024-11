Ex caserma ed ex Atp . La Provincia vende. Ma l’affare non decolla

Poco meno di tre milioni e settecentomila euro è la cifra che la Provincia di Pistoia vorrebbe, e potrebbe, incassare se tutto il piano delle alienazioni presentato per il periodo 2025-2027 andasse a buon fine. Ma trattandosi di immobili e beni di vario tipo che sono da decenni nella proprietà dell’ente di piazza San Leone e che non si riesce a sistemare, ancora una volta il piano rischia di rimanere lettera morta. Resta il fatto che si tratta di una cifra che diventerebbe molto interessante per le casse provinciali ma che, come detto, difficilmente finirà fra gli utili di bilancio. Per quanto riguarda il 2025, per il momento, i beni da alienare ammontano a 1.966.486 euro con i due incanti principali che riguardano Montecatini Terme con altrettanti stabilimenti che, da anni, si prova a piazzare.

La prima è l’ex caserma dei Vigili del fuoco di corso Roma 107, con un valore complessivo di 990.400 euro per uno stabile di circa 680 metri quadri e col piazzale retrostante, attualmente adibito a parcheggio in quanto dato in comodato gratuito al Comune per l’accesso da via Melani, che tornerebbe nell’immediata disponibilità qualora il bene venisse aggiudicato. Il secondo è l’edificio che un tempo era l’ex Apt (Azienda promozione turistica) all’angolo di viale Manzoni con viale Verdi: nella fattispecie si parla soltanto dello spazio a piano terra, adiacente al piano strada, dove un tempo c’era l’ufficio per un totale di circa 150 metri quadrati ed il seminterrato di 98 metri quadrati.

Il tutto per un valore complessivo di 330mila euro.

Il terzo immobile fra i beni da alienare con un prezzo abbastanza alto è quello che si trova ad Agliana in piazza Giovanni XXIII per una grandezza complessiva di 665 metri quadrati al piano terra di un condominio vicino al parco Pertini e via Roma, in passato adibito come asilo nido comunale: qui si parla di 607.500 euro. Infine, per completare il 2025, restano dei relitti stradali suddivisi fra Pistoia e Lamporecchio.

Per quanto concerne il 2026, invece, la somma complessiva dei beni da alienare è di poco inferiore al milione e mezzo di euro (1.490.122) ed a farla da padrone sono gli oramai ben noti fondi e box interrati, negozi e uffici lungo via Brennero nella parte sottostante di piazza delle Piramidi. A questi, poi, ci vanno aggiunti due appezzamenti di terreno in via di Collegigliato e, infine, per 30mila euro lo stabile di un vecchio distributore di carburanti oramai inglobato dalla rotonda della variante dello Sperone lungo via Fiorentina, a lungo occupato abusivamente da alcuni clochard negli ultimi anni.

Infine, per il 2027 la somma totale è di 234mila euro ed è interamente dedicato all’ex circolo a La Lima, lungo via Nazionale, che comprende la parte adibita a teatro ed i magazzini annessi.

