Estra, un altro stop al fotofinish. Brilla Paschall, ma gode Treviso

Nutribullet

91

Estra

88

NUTRIBULLET : Bowman 16, Mascolo 19, Olisevicius 18, Alston 15, Paulicap 9; Mezzanotte 5, Pellegrino 2, Macura 7, Torresani, De March ne, Martin ne, Spinazzè ne. All. Vitucci.

ESTRA PISTOIA: Christon 10, Forrest 14, Rowan 19, Kemp 14, Paschall 23; Silins 6, Della Rosa, Saccaggi, Benetti, Anumba, Boglio ne, Novori ne. All. Markovski.

Arbitri: Lo Guzzo, Bartoli, Valzani.

Parziali: 18-25, 36-42, 57-60.

Note: tiri da due Treviso 23/46, Pistoia 18/37. Tiri da tre Treviso 8/23, Pistoia 12/32. Tiri liberi Treviso 21/25, Pistoia 16/19.

Dopo aver assaporato il gusto della vittoria per oltre 35 minuti l’Estra ha dovuto masticare di nuovo il boccone amaro della sconfitta. Ko che fa male quello di Treviso, di nuovo in volata, di nuovo con ingenuita fatali negli ultimi tre minuti. Stare sempre avanti non porta bene a Pistoia, che si addormenta sul più bello, viene colpita da Mascolo e Olisevicius ed è costretta ad alzare bandiera bianca. Non basta il primo segnale di forza di Paschall, il migliore dei biancorossi con 23 punti. L’Estra ha pagato a caro prezzo la lotta a rimbalzo persa.

La cronaca. Pistoia parte con Forrest, Christon, Rowan, Paschall e Kemp e la scelta di coach Markovski paga. L’Estra è in difesa che fa la differenza. Kemp mostra subito un biglietto da visita di tutto rispetto: punti e difesa. È Paschall a metà del quarto a dare il via all’allungo biancorosso con una tripla che regala il primo sorpasso (5-7) seguito da Rowan che trova il canestro dalla lunga distanza anche ad occhi chiusi e con un Gabriele Benetti che ha un impatto importante sulla partita. A 2’ dalla fine, manco a dirlo grazie all’ennesima tripla di Rowan, Pistoia si porta +7 (13-21). L’Estra nel secondo quarto cerca la spallata decisiva ma Treviso riesce in qualche modo a tenere botta. Rowan e Paschall continuano a martellare la retina dalla lunga distanza e consentono a Pistoia di mantenere un margine di vantaggio rassicurante, +6 a metà del quarto (30-36). Silins e Kemp lottano sotto i tabelloni assicurando solidità in difesa, Christon piano, piano entra in partita con un paio di azioni importanti che insieme ad alcune fiammate di Forrest hanno l’effetto di tenere a distanza di sicurezza Treviso.

Pistoia approccia male l’inizio del terzo periodo e Treviso con Bowman e Paulicap ne approfitta per ritornare nel match e anche sorpassare. L’Estra sente il fiato sul collo e si slega un po’. Ci pensa però Paschall a rimettere le cose a posto. L’ex Golden State sale in cattedra e prima piazza una tripla mortifera che riporta Pistoia in parità (51-51), poi mette in mostra buona parte del suo repertorio consentendo ai biancorossi di chiudere il quarto sopra di tre (57-60).

Nell’ultimo quarto è ancora Paschall show che dopo una rimonta di Treviso riporta Pistoia di nuovo avanti (62-67) con un’altra tripla delle sue. Treviso non molla ma è Forrest a salire in cattedra ed aprire un nuovo vantaggio importante che porta i biancorossi a più 7 a metà del quarto (69-76). Pistoia sembra avere in mano la partita tanto da resistere ad un ritorno di Treviso. E proprio quando l’Estra inizia a vedere la linea del traguardo la spia della benzina è andata sul rosso pieno. Due errori per mancanza di lucidità di Forrest e Christon hanno cambiato l’inerzia della partita facendola passare nelle mani di Treviso che sale in cattedra con Mascolo e Olisevicius. Paschall prova a tenere viva Pistoia. Kemp lo imita e, sui regali di Treviso, si arriva all’ultimo tiro con i biancorossi palla in mano, tripla aperta sulla sirena per capitan Della Rosa, solo ferro.

Maurizio Innocenti