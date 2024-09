Estra, sfilata a due volti

Il bagno di folla non c’è stato e nemmeno un palazzetto caldo con un tifo alle stelle. Circa 700 le persone presenti al PalaCarrara per la presentazione dell’Estra Pistoia, presentazione che non ha regalato particolari emozioni, anzi diciamo pure che è stata dai toni piuttosto bassi. Evidente che al momento il feeling tra tifosi e squadra non è scattato: i cori da parte della Curva sono stati riservati ai soli Benetti, Saccaggi e Della Rosa, per gli altri applausi di cortesia. Ma più che la squadra, il nodo riguarda la società. Tant’è che la scossa c’è stata quando ad essere presentati al centro del campo sono stati il presidente Ron Rowan ed il vice presidente Massimo Capecchi. La curva ha esposto uno striscione con scritto "Pistoia esige rispetto", un messaggio preciso e soprattutto chiaro rivolto alla dirigenza. Messaggio che i tifosi hanno voluto ribadire quando Rowan ha preso il microfono: proprio il quel momento, infatti, i cori della Curva hanno coperto le parole del neo-presidente biancorosso.

"Sono contento di essere qui – dice Rowan – è la Pistoia che conoscevo trent’anni fa e mi impegnerò a fare una squadra che meriti rispetto". "Sono arrivato nel 1999 a fare il vice presidente in C2 – afferma Capecchi – sono stati 25 anni che sono volati tra alti e bassi, più alti direi. Pistoia e la società si sono meritate tutto ciò che hanno conquistato, mi auguro che si possa avere un anno ricco di soddisfazioni". Applausi convinti, invece, per lo staff tecnico a partire dal coach Dante Calabria ed i suoi assistenti "Sono contento di essere a Pistoia – dice Calabria – e speriamo di rendervi orgogliosi di noi. Ci vediamo il 29 settembre per la prima partita". "Bella presentazione davanti a tante persone – ammette Tommaso Della Rosa – soddisfatto degli abbonamenti perché vuol dire che il pubblico c’è ed c’è sempre stato". "Un ritorno importante – afferma Valerio – ho sempre considerato il PalaCarrara la mia seconda casa e sono orgoglioso di essere qui, la storia di Pistoia è una storia lunga e posso dire che io sono pistoiese".

Un’assenza che non è passata inosservata è stata quella del direttore sportivo Marco Sambugaro, che ha lasciato interdetti e che sinceramente è stata inaspettata. I giocatori hanno fatto il loro ingresso sul parquet accompagnati da personaggi legati al mondo del basket pistoiese. Cori ed applausi per tutti i componenti della squadra da parte dei tifosi presenti e come detto grande accoglienza riservata al gruppo degli italiani. "Ci aspetta un anno duro ma grazie all’affetto del nostro pubblico riusciremo a superare ogni difficoltà – dice il capitano Della Rosa –. Con Lorenzo ci siamo impegnati a creare un gruppo unito anche quest’anno come abbiamo sempre fatto ogni stagione". "Ho fatto tante presentazioni con questa maglia biancorossa – afferma Saccaggi – ma ogni volta è sempre una grande emozione. Il calore dei tifosi per noi sarà fondamentale, insieme abbiamo raggiunto traguardi storici e insieme dovremo continuare ad andare avanti"."Per me indossare questa maglia è motivo d’orgoglio – ammette Benetti - e appena è arrivata la chiamata non ho avuto dubbi spero di ripagare tutto questo affetto".

Maurizio Innocenti