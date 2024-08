Estra, meno uno allo start. Test per tutti gli stranieri

Ieri è stata la giornata delle visite mediche per la nuova Estra Pistoia. Esami di rito per Forrest, Rowan, Brajkovic, Silins, Childs e Benetti, mentre Della Rosa, Saccaggi e Anumba avevano già passato i test medici nei giorni scorsi. Unico assente giustificato Paschall che sta risolvendo i problemi burocratici per il suo arrivo in Italia. Tutto secondo programma con l’attesa di vedere per la prima volta sul campo la squadra lunedì pomeriggio al PalaMelo di Quarrata per il primo allenamento. Diciamo che si iniziano a scaldare i motori e la curiosità di vedere la nuova squadra al lavoro è decisamente tanta.

Il vero e proprio saluto da parte dei tifosi, come da tradizione, ci sarà quando il PalaCarrara tornerà ad essere di nuovo disponibile, ma già lunedì al primo allenamento sicuramente saranno in molti i tifosi che vorranno dare il primo benvenuto ai nuovi giocatori. Intanto la società ha reso noto che Leonardo Cemmi e Federico Stoch faranno parte della squadra guidata in panchina da coach Dante Calabria. Entrambi hanno già alle spalle esperienze nel Pistoia Basket Junior e nel passato campionato nel roster di Serie A, con Stoch che in estate è stato convocato anche in Nazionale Under18. Per la prima fase della preparazione, inoltre, saranno aggregati Antonio Novori, recentemente arrivato al Pistoia Basket Junior dalla Laurenziana Firenze, Luca Santi, già nel gruppo-squadra in pre-season lo scorso anno e pronto poi a giocare in Serie C a Bottegone e il playmaker Alfredo Boglio. Classe 2003, per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo una stagione disputata nel campionato Ncaa con il college di Robert Morris Colonials mentre in precedenza aveva fatto vedere ottime cose in A2 con la Juvi Cremona (3.7 punti con 16’ di media) ed in Serie B con Oleggio e Borgomanero.

Gli allenamenti di questa prima fase della preparazione si terranno sempre ogni giorno al PalaMelo di Quarrata dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, fino a che non sarà di nuovo disponibile il PalaCarrara.

Maurizio Innocenti