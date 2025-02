Estra, l’infermeria sorride. Con Scafati per la salvezza

Semaj Christon e Maurice Kemp si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo, Karlis Silins è stato tenuto fermo per riposo precauzionale. È questo l’esito dei controllo effettuati ieri dallo staff medico ed è già una buona notizia. In campo anche Micheal Anumba per il quale va fatto un discorso diverso. L’interesse di Cividale c’è ed è forte e non è escluso che la trattativa possa andare a buon fine ma Pistoia prima di lasciare eventualmente partire il suo giocatore deve trovare un sostituto. L’Estra avendo optato per la formula del 6 più 6 deve necessariamente avere sotto contratto 6 giocatori stranieri e 6 italiani per cui in caso di partenza di Anumba la società dovrà mettere sotto contratto un altro giocatore italiano. Ecco spiegato il motivo per cui ad oggi la pista può essersi raffreddata ma, come detto, non del tutto svanita. Dipenderà tutto da ciò che accadrà sabato sera dopo la sfida contro Scafati. In caso di successo, come tutti si augurano, la società potrebbe decidere di andare avanti con questo gruppo senza apportare dei cambiamenti. In caso di sconfitta con le speranze di salvezza ridotte al lumicino la dirigenza potrebbe anche valutare altre strade come, ad esempio, l’inopportunità di avere sette stranieri nel roster o prendere in considerazioni eventuali richieste che dovessero arrivare.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi, la realtà è che sabato sera c’è una partita fondamentale per la stagione di Pistoia e che va affrontata al meglio e vinta per proseguire il cammino verso la salvezza. Coach Okorn nell’allenamento di ieri mattina ha guidato la squadra mettendo attenzione su ogni piccolo particolare fermando spesso il gioco spiegando movimenti e spaziature, tenendo tranquillo il gruppo ma senza far mancare la giusta carica ed i giocatori hanno risposto positivamente alle sollecitazioni del tecnico.

La squadra nel pomeriggio ha svolto la consueta sessione di tiro e di lavoro individuale mentre il lavoro in campo, come da programma, riprenderà oggi e domani la mattina e nel pomeriggio allenamento di tiro. Prosegue intanto la prevendita dei biglietti per la partita di sabato sera (ore 20.30).

Maurizio Innocenti