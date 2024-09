Estra, il recupero di Childs: "Pronto a combattere"

Eric Paschall è finalmente arrivato a Pistoia. Ieri l’ala americana è atterrata all’aeroporto di Firenze per poi giungere in città e sottoporsi alla visite mediche di rito. Oggi pomeriggio Paschall sarà a disposizione del coach Dante Calabria per il suo primo allenamento con la maglia biancorossa e sabato sera con tutta probabilità sarà con la squadra al Trofeo Lovari di Lucca. Difficile dire se Paschall riuscirà a giocare qualche minuto ma non è neppure da escludere. Chi sarà sicuramente in campo e pronto a dare il proprio contributo è Elijah Childs che dopo il leggero stiramento è tornato a lavorare con il gruppo. Un ritorno in Italia per Childs dopo l’esperienza a Trapani in A2 e un’opportunità importante per farsi vedere sul grande palcoscenico della serie A. "Sono arrivato a Pistoia con grandi motivazioni e sono molto contento – dice Childs – amo questo gruppo e tutti coloro che ne fanno parte. Per me è un piacere essere tornato a giocare in Italia, la prima volta che sono arrivato avevo fatto il mio debutto nell’anno da rookie in A2 con Trapani, ero molto giovane e fu un’annata molto difficile soprattutto perché era la prima volta che mi misuravo lontano da casa, dove tutto è diverso. Rispetto a quel campionato lì, però, sono cresciuto, ritengo che la mia intelligenza cestistica sia aumentata ed ho mutato anche lo stile di gioco perché prendo meno tiri di prima e, piuttosto, mi adatto al gioco dei compagni e penso ad essere utile sia in attacco che in difesa. Penso, in conclusione, di essere migliorato molto sia fuori che dentro il campo". E proprio parlando dell’aspetto extra campo e dell’impatto che ha avuto con la città, Childs si dice decisamente felice.

"L’Italia è sicuramente la mia nazione preferita e mi fa piacere esserci tornato – afferma l’ala biancorossa – i tifosi sono molto caldi e mi ha fatto molto piacere che già dopo pochi giorni c’è chi mi ferma per strada e mi dice Forza Pistoia. Dal nostro punto di vista, speriamo di ripagarli noi in campo".

L’Estra in questo fine settimana al Trofeo Lovari è attesa ad un altro test molto importante. Un due giorni in cui i biancorossi si misureranno contro avversari di pari categoria e di grande spessore come Tortona, nella prima partita di sabato sera (ore 21) Venezia e Napoli. "So che il livello qui è alto, del resto siamo in una top-league a livello mondiale per come valuto io il campionato italiano – ammette Elijah Childs – sabato scorso abbiamo trovato una squadra molto difficile come Scafati . Il nostro credo dovrà essere sempre lo stesso: preparare al meglio ogni match, anche della pre-season, e lottare in ogni momento. Ripeto, le mie impressioni restano positive, io mi sento bene e sono in ottima forma: mi è dispiaciuto non esserci sabato scorso ma sono pronto a scendere in campo in queste due partite ravvicinate dove cercheremo di fare del nostro meglio".

Maurizio Innocenti