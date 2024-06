Estra, Della Rosa resta nello staff. Venezia ufficializza Wheatle

In casa dell’Estra Pistoia arriva un’altra riconferma e questa volta riguarda lo staff tecnico. Dopo gli addii di Nicola Brienza, che si è accasato a Cantù, e di Luca Angella, andato all’Us Livorno, Tommaso Della Rosa è stato riconfermato come assistant coach con un contratto che lo legherà a Pistoia fino al 2026. Tommaso Della Rosa, 31 anni, di Pistoia, ricopre questo ruolo dalla stagione 2021/22 dopo che, precedentemente, si era fatto le ossa a lungo nel settore giovanile biancorosso (guidando anche l’Under19 Eccellenza ad una semifinale di Next Gen Cup) ed in Serie C Gold con la Libertas Montale, unitamente ad un campionato di LBA come terzo assistente di coach Michele Carrea.

Un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni ottenendo risultati di spessore come quelli conquistati di recente dal nostro club con il ritorno in serie A unitamente ai playoff, e la Final Eight di Coppa Italia, nella stagione appena conclusa. Un percorso che ha sempre portato avanti con passione, spirito di sacrificio e voglia di migliorare giorno dopo giorno: sono queste le basi solide dalle quali ripartire per la prossima avventura in LBA. Un elemento di grande spessore e che potrà dare una grossa mano al futuro tecnico del Pistoia Basket che potrà avvalersi di una persona che conosce molto bene l’ambiente e soprattutto il campionato italiano nonché i modi di lavorare avendo avuto la possibilità di imparare da ottimi allenatori in questi anni. La società, evidentemente, ha voluto comunque avere nello staff tecnico una persona che possa dare un senso di continuità a quanto è stato fatto in questi anni.

"Pistoia è casa mia e, proprio per questo, non posso che essere contento di continuare ad essere parte integrante dello staff biancorosso – dichiara Tommaso Della Rosa – è ovvio che adesso ci troviamo di fronte a tante novità rispetto a ciò che è stato il lavoro, e la società, nel passato più o meno recente. Ma è proprio per questo che ci saranno stimoli ancora maggiori per cercare di riconfermare la super stagione appena fatta che ci ha visto protagonisti di un’annata ricca di soddisfazioni. Cosa dovremo fare? Partire al massimo fin dalla pre season, iniziando a lavorare duramente in modo da farci trovare pronti in vista di quelli che poi saranno i primi impegni ufficiali della stagione".

La Reyer Venezia intanto ha ufficializzato l’ingaggio di Carl Wheatle. Per l’ala britannica contratto pluriennale e un ruolo importante nelle rotazioni di una squadra ambiziosa come quella lagunare.

Maurizio Innocenti