Essere smart si può Lo sportello d’aiuto

C’è un nuovo servizio della Misericordia di Pistoia a disposizione di tutti i cittadini: la comunicazione con la quasi totalità degli uffici pubblici e con i servizi passa ormai dall’utilizzo parziale o totale di nuove metodologie di comunicazione. Oggi anche solo per riuscire ad avere un colloquio con un qualsiasi ente è necessario una prenotazione online, per questo nasce un nuovo servizio di facilitazione digitale, uno sportello di supporto all’uso delle nuove tecnologie!

Ogni martedì dalle 9 alle 13, in via del Can Bianco 33 (senza necessità di appuntamento), sarà disponibile un volontario per aiutare le persone nel disbrigo di alcune pratiche che richiedono competenze digitali (Spid, carta nazione servizi, registro elettronico delle scuole, CUP online, App IO, App Toscana salute, fascicolo sanitario elettronico). Il servizio è gratuito. Per info: 0573505217 da lunedì a venerdì ore 9 alle 12,30; info: [email protected]