Esposizione alle polveri La campagna

La prevenzione gratuita dalle malattie professionali da polveri cancerogeni di amianto e di legno è al centro di una campagna di informazione promossa da Daniele Manetti nel suo ruolo di coordinatore e responsabile della Commissione Malattie professionali e rischio chimico Anmil Regionale. L’argomento è stato oggetto di un intervento di Manetti durante l’incontro sui temi della giustizia che si è svolto ad Agliana con la partecipazione dell’ex procuratore di Prato Piero Tony e dell’avvocato Gaetano Berni di Firenze. Una riunione informativa su "Legalità e cultura della sicurezza sul lavoro" si terrà nel mese di luglio a Quarrata (conferenza stampa prevista il 24 o il 31 di questo mese). Altri incontri e iniziative sono in programma in diversi comuni della regione Toscana.

Gli incontri hanno soprattutto lo scopo di informare sulle opportunità offerte dalle delibere della Regione Toscana che garantiscono una tutela gratuita per tutte le persone che sono state esposte, nella loro attività lavorativa, ad agenti cancerogeni. In particolare Manetti richiama l’attenzione sulle esposizioni presenti nei settori del tessile e del mobile: "Le polveri di legno cancerogene nelle falegnamerie e le polveri di amianto a cui erano esposti i lavoratori addetti ai telai e macchinari tessili, di cui una buona parte erano donne, sono due cancerogeni che producono malattie professionali con una lunga latenza e purtroppo escono fuori anche dopo trenta anni dall’esposizione". Per questo l’Anmil rivolge un appello affinché si utilizzi la tutela gratuita deliberata dalla Regione che consente ai lavoratori soggetti a esposizione di agenti cancerogeni di farsi seguire dai centri specializzati.

