Esposito resta alla guida dell’Auser

Terzo mandato alla guida dell’Auser aglianese per Patrizia Esposito. Si è svolto nella sala soci Coop di Agliana il congresso dei soci Auser, per il rinnovo delle cariche statutarie. Dopo la votazione dell’assemblea, Patrizia Esposito è stata riconfermata presidente, per il terzo mandato consecutivo, con l’unanimità dei voti. Vice presidente è stata eletta Nicla Doni e la segretaria è Vera Scoscini. Questi gli altri componenti del nuovo direttivo: Lauro Bartolini, Mario Gelli, Enrica Giani, Giuseppe Frosini, Romana Giacomelli, Marco Nistri, Antonio Gigliotti, Fabrizio Gori.

Patrizia Esposito ha ricevuto gli auguri per il buon proseguimento del suo lavoro e i complimenti per essere stata rieletta all’unanimità, da parte dell’assessore al sociale del comune di Agliana Greta Avvanzo e della presidente provinciale Auser Cristina Fattori. Patrizia Esposito Ringrazia tutti i volontari che fanno il servizio di accompagnamento degli anziani che hanno necessità sanitarie o piccole esigenze quotidiane e le volontarie della sartoria sempre attive. "Ringrazio di cuore tutti i soci, perché senza di loro non si potrebbe fare niente. Siamo una squadra - sottolinea Patrizia Esposito rivolgendosi ai volontari e alle volontarie - ed io senza di voi non sarei niente, non esisterebbe l’Auser. Vi posso solo chiedere - conclude - di non lasciarmi mai sola e di credere in questa associazione come ci ho sempre creduto io".

Nel 2023 Patrizia Esposito ha ricevuto dal Comune il premio "Donne d’Agliana" per il suo impegno quotidiano in favore della comunità aglianese.

Piera Salvi