Esordio negativo per il CQS. Il Chiesina ne fa sei al Giovani

Tra poco meno di due settimane sarà il campionato a reclamare tutta l’attenzione, visto che la prima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria è prevista per il prossimo 15 settembre. Le contendenti si stanno preparando, con alcune di loro che stanno nel frattempo dando un’occhiata al mercato in cerca delle ultime occasioni. Quasi tutte le formazioni di Pistoia e provincia sono tuttavia scese in campo ieri, con la Coppa Toscana che come di consueto ha rappresentato il debutto stagionale. E, fra promosse e rimandate, si può già tracciare un bilancio dei primi novanta minuti stagionale pur sapendo che non c’è nulla di definitivo. Cominciando dalla Coppa Toscana di Prima categoria, che proponeva l’Atletico Casini Spedalino di Marchiseppe neopromosso e il rinnovato Quarrata allenato da Diodato. Un confronto chiusi sul 2-1 per l’Atletico, con il Tempio Chiazzano di Nencini pronto ad entrare in scena nella secondo giornata del prossimo 8 settembre. È invece chiamato a rialzarsi il CQS Pistoia, caduto fra le mura amiche contro il Città di Capannori. I lucchesi si sono infatti imposti 2-0 e alla luce di questo risultato la prossima giornata porterà in dote AM Aglianese–CQS Pistoia.

Scendendo invece in Seconda Categoria, la copertina non può non essere per il Chiesina Uzzanese, che con un Tafi in stato di grazia ha letteralmente strapazzato il Giovani Via Nova infliggendo un 6-0 di stampo tennistico. I Giovani Via Nova dovranno quindi tornare a giocare fra una settimana, sfidando il Borgo a Buggiano. Una rete su rigore realizzata da Ciuti non è bastata al Bugiani Pool per festeggiare la promozione con una vittoria: la Virtus Montale è poi riuscita a rimontare fissando il punteggio sul definitivo 1-1 (e a strappare il turno di pausa, mandando quindi il Bugiani a giocare per primo con il Montalbano Cecina che ieri riposava). Testa, mettendo a segno il gol del vantaggio, ha aperto la strada al 2-1 con cui il Cintolese ha avuto la meglio sul Pistoia Nord, con quest’ultima squadra che giocherà quindi per prima contro l’Olimpia Quarrata. E adesso la stagione è pronta finalmente per decollare: mentre alcune società torneranno in campo il prossimo fine settimana, per altre sarà già adesso ora di focalizzarsi sul debutto in campionato già programmato.

Giovanni Fiorentino