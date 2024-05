Escursione benefica per la Lilt

"La Montagna a fumetti" approda nel comune di Sambuca, dove si è svolta la seconda tappa del programma di eventi a favore della Lega Italiana Lotta ai Tumori. "La necessità del Viaggio" è stato il tema dell’escursione da Taviano al Castello di Sambuca per tornare nuovamente a Taviano, una volta toccato Poggio alla Croce. E’ stata condotta dalla guida ambientale Gianni Corsinovi, dal geologo Federico Biagini, dall’architetto Roberto Agnoletti ed è stata documentata da David Dolci. Alla partenza è stata presente l’amministrazione comunale, rappresentata dalla segreteria del sindaco, Viola Fini, che ha ricordato la lunga collaborazione, negli anni, tra il Comune di Sambuca Pistoiese e l’associazione Convivio OdV Arte, Storia, Territorio, ideata e presieduta da Gabriele Carradori (foto). Un’associazione che si dedica alla scoperta, divulgazione e valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. Il sindaco Fabio Micheletti ha sottolineato l’importanza dell’operato di Convivio Odv, nel suo coniugare momenti di riscoperta dei comuni con il sostegno ad associazioni umanitarie e, in questa quinta edizione de La Montagna a Fumetti, Lilt Pistoia. La raccolta a favore della Lilt continuerà fino al 14 agosto, utilizzando la cassetta allestita nella Farmacia Del Ponte, Via Ponte della Venturina, 1 di Pavana. Al Castello di Sambuca Pistoiese è intervenuta la direttrice di Lilt Pistoia, Ilaria Gherardini, che dopo la lettura di alcune poesie tratte dalle memorie storiche dell’Appennino, Fuorcivitas di Gabriele Carradori, ha parlato dell’attività di prevenzione svolta dall’associazione sul territorio e ringraziato questa occasione creata da Convivio.

Andrea Nannini