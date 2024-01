Energia dalla musica. I Piqued Jacks pronti al debutto per i "Pistorienses"

Lucia

Agati

"Pistorienses" è Rock. Saranno loro, i Piqued Jacks, questi quattro ragazzi allegri e scatenati, dalla inesauribile energia artistica, a concludere la serata che festeggia il primo compleanno del progetto messo a punto dal fotografo pistoiese Nicolò Begliomini, per la Giorgio Tesi Editrice, per dar vita a una comunità reale, animata dalle persone che, in qualche modo, hanno dato luce alla città con il lavoro, l’impegno e l’entusiamo. Un progetto unico nel suo genere.

E fra i cento volti ritratti da Nicolò, nella sua saletta di posa allestita nel quartier generale della Gtg, a Badia a Pacciana, ci sono anche questi quattro giovani musicisti: Andrea Lazzeretti, 33 anni, cantante, di Borgo a Buggiano, Marco Sgaramella, 28 anni, chitarrista, di Andria, Francesco Bini, 33 anni, bassista, di Borgo a Buggiano, Tommaso Oliveri, 27 anni, batterista, di Quarrata.

Una sera di tanti anni fa, nel 2006, quando erano tutti giovanissimi, si sono ritrovati in una una sala prove di Buggiano e oggi eccoli qui: hanno partecipato all’Eurovision Song Contest 2023 rappresentando il paese del Titano dopo aver vinto il concorso "Una voce per San Marino". Sono ragazzi capaci di innescare emozioni forti: per annunciare il loro ultimo album "Synchronizer" si sono lanciati con il paracadute da oltre quattromila metri e hanno suonato tutta la "tracklist" dal vivo, una volta atterrati.

"Ci ha unito l’amicizia – ci racconta Francesco Bini che si fa portavoce di tutta la band – . Siamo amici d’infanzia e tutto è cominciato per gioco, e anche oggi è così, e questo è l’aspetto più importante. Facciamo Rock. Risentiamo di alcune influenze, in particolare quella degli Hot Chili Peppers. Una band che abbiamo sempre sentito come la nostra guida. Sono come una famiglia, un esempio per noi. E pensare che, nel 2006, nessuno di noi sapeva suonare...L’anno speciale per noi è stato il 2023 con tante esperienze all’estero. Abbiamo suonato e registrato negli Usa. E crediamo di poter progredire ancora. In questi giorni è uscito il nostro primo brano in italiano. Lo abbiamo scritto tutti insieme. Si intitola “Aria“ è su tutte le piattaforme e presto sarà in videoclip.

"Il nostro tour – anticipa Francesco per noi – parte a fine gennaio: Italia, Europa, Usa. E il 23 febbraio 2024 saremo a Pistoia, sul palco del Santomato Live. I social ci hanno dato ovviamente una grande spinta. Ma il legame che si crea dal vivo, con un concerto, è molto più genuino.

"Pistoia – conclude Bini – ci ha sempre accolto negli anni, ma il nostro sogno ora è il palco del Festival Blues. Per la festa dei “Pistorienses“ prepariamo un set acustico molto particolare e canteremo anche “Aria“. Siamo molto grati a “Naturart“ che ci segue da sempre e “Pistorienses“ per noi è stata davvero una benedizione".

E torniamo alla festa di venerdì 19 gennaio, ore 19, alla Biblioteca San Giorgio che si compie a un anno esatto dalla fine della mostra nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia dove furono esposte le fotografie dei primi sessanta "Pistorienses". Oggi sono cento e sono stati raccontati ogni mese sul magazine Discover Pistoia, sulle pagine del nostro quotidiano, sul quadrimestrale Naturart e sul sito del progetto.

L’evento ha un titolo: "Innescare energia nella comunità" e sarà diviso in due momenti. Il primo vedrà la partecipazione di Benedetta Donato, curatrice e critica della fotografia, del celebre fotografo, di fama mondiale, Maurizio Galimberti e dell’ avvocato Florinda Saieva, co-fondatrice, insieme al marito Andrea Bartoli, del Farm Cultural Park a Favara (Agrigento) e presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi.

Sarà poi lo stesso Nicolò Begliomini a intervenire, quindi la parola passerà al professor Giovanni Capecchi, direttore editoriale del quadrimestrale Naturart che presenterà il 47° numero di questo periodico bilingue che nell’occasione sarà distribuito a tutti i partecipanti.

"Naturart", da oltre tredici anni racconta Pistoia e il territorio che la circonda a oltre sessanta paesi nel mondo. Un numero speciale, con un restyling della testata, con una copertina appositamente realizzata dal designer pistoiese di fama mondiale Johnatan Calugi per festeggiare i 50 anni di attività di Giorgio Tesi Group.

L’ingresso alla festa di venerdì 19 alla San Giorgio è gratuito e aperto a tutti.

E’ la festa dei "Pistorienses", ma lo è anche della città e la conclusione sarà affidata all’energia e alla musica dei "Piqued Jacks".