Emergenza ortopedico "Sospendere il servizio è una scelta senza senso"

Sparisce l’ortopedico e il sindaco di San Marcello Piteglio, sorpreso e contrariato ha preso carta e penna per richiamare l’Asl. "Abbiamo appreso in maniera fortuita – scrive Luca Marmo – e ci è stato confermato che molto probabilmente dal 15 giugno sarà sospesa del tutto presenza dello specialista ortopedico a San Marcello. Una decisione assolutamente incomprensibile in quanto riteniamo che crei un grave disservizio alla nostra popolazione e sia un episodio che documenta il totale disinteresse per il mantenimento dei servizi sanitari in montagna e per funzionalità del Piot di San Marcello". A fronte di questo il primo cittadino ha scritto all’Azienda: "Sappiamo che nei mesi invernali sono stati fatti sforzi per mantenere un servizio continuo in montagna perché i turisti non dovessero affrontare il viaggio fino a Pistoia per avere prestazioni ortopediche, sarebbe logico pensare che della stessa attenzione, pur se in misura ridotta, dovrebbero essere oggetto gli abitanti delle nostre zone. Ribadiamo quindi la richiesta che, in questa situazione di carenza di personale, si mantenga almeno l’attuale presenza già molto ridotta considerando che, come può essere necessario che gli abitanti della montagna scendano in città per avere alcune prestazioni così alcuni abitanti della città o della pianura debbano salire per lo stesso motivo".

Andrea Nannini