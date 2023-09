"Emergenza abitativa a Quarrata: 130 richieste di alloggi e sfollati al 31 dicembre"

"A Quarrata abbiamo una struttura con seimigranti, dove non c’è posto per ospitarne altri. Non abbiamo altro spazio da nessuna parte, a suo tempo dopo i primi incontri sull’emergenza migranti mi ero rivolto anche alle varie associazioni, ma nessuno ci ha risposto. Quarrata sta attraversando un periodo molto complesso dal punto di vista abitativo – ha spiegato il sindaco Gabriele Romiti (nella foto) –: abbiamo 130 richieste di alloggi delle case popolari, famiglie con lo sfratto esecutivo al 31 dicembre e non sappiamo come fare ad aiutarle, tant’è vero che ho fatto un appello ali cittadini anche durante la Marcia della giustizia sabato scorso, per chiedere, se avessero case libere, di venire a dirlo in Comune, proprio per darci modo di aiutare queste famiglie".