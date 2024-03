Elezioni amministrative. C’è il primo candidato. E’ Guido del Fante. Sette liste con lui

Guido Del Fante del Pd è il candidato a sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Rappresenta un’ampia coalizione composta da ben sette simboli, che riunisce la grande famiglia del centrosinistra aglianese, dopo divergenze e frammentazioni. Ne fanno parte: Partito democratico, Azione con Calenda, Partito repubblicano italiano, Agliana in comune, Rifondazione comunista, Sinistra civica ecologista, Sinistra italiana. Sala gremita ieri mattina al circolo Arci La Scintilla, con tante persone anche nel corridoio, clima festoso e tanti applausi per Del Fante. In sala volti noti della politica locale: Marco Furfaro (aglianese e deputato Pd), Federica Fratoni, Marco Niccolai, Barbara Masini, l’ex sindaco di Agliana Marco Giunti. L’obiettivo del centrosinistra riunito è riconquistare la guida dell’amministrazione comunale aglianese, dopo la storica vittoria del centrodestra nel 2019, che per la prima volta ha segnato la sconfitta del centrosinistra, alla guida di Agliana da oltre settant’anni. La candidatura di Del Fante è stata proposta dal Pd e accolta da tutta la coalizione. C’è stato un lungo lavoro per costruire questa coalizione, dove è stato fondamentale il confronto e la collaborazione tra i due gruppi consiliari Pd-Agliana insieme e Agliana in comune che in questo mandato sono all’opposizione.

"Un percorso costruito insieme – ha detto Del Fante – per continuare il contatto con i cittadini, le associazioni e la società civile, per ascoltare le necessità della comunità. Vogliamo riportare al centro le persone, con bilancio partecipato e transizione ecologica. L’inceneritore va chiuso, nessuna opzione revamping. Agliana rifiuti zero è un progetto fattibile. Il nostro territorio ha già dato. Stop alla cementificazione, attenzione agli anziani, famiglie, nuove generazioni e persone vulnerabili, scuola, istruzione, cultura, accessibilità per i disabili, spazi per l’aggregazione dei giovani". Guido Del Fante, 36 anni, vive ad Agliana da sempre, fino da adolescente si è impegnato a scuola nel progetto del ‘Sindaco dei ragazzi’ come assessore all’ambiente, proponendo una ciclabile per collegare tutta Agliana. Con i giovani del Pd propose e riuscì a far realizzare un accesso per disabili alla stazione di Montale Agliana. E’ noto il suo impegno nel volontariato e nel rivitalizzare i circoli Arci. Andrea Acciai, segretario Pd ha detto che non è stato possibile estendere la coalizione a M5s e Italia viva: "Ma siamo soddisfatti di questa coalizione e della convergenza su Del Fante". "Si può litigare e poi riconciliarsi, come nelle famiglie" ha evidenziato Virginia Ceccarelli (Agliana in comune). Barbara Masini (Azione e partito Repubblicano): "Del Fante rappresenta e rispecchia i nostri valori riformatori, sarà in grado di dare un’importante spinta propulsiva". E Furfaro: "C’era da ritrovare il coraggio che il centrosinistra aveva perso. I conflitti fanno migliorare. Guido ha sempre avuto davanti Agliana prima di sé stesso. Ha empatia, elemento principale, ma non potrà vincere da solo, occorre la forza di tutti e un risveglio collettivo".

Piera Salvi