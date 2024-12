Educatore professionista e distribuzione periodici

Si ricerca un educatore professionista. Mansioni: gestione di attività legate all’autonomia e alla socializzazione in favore di minori portatori di disabilità. Attività svolta all’interno delle scuole in supporto agli insegnanti. Richiesti: esperienza pregressa, diploma o laurea attinente, patente B e disponibilità a spostamenti nei vari istituti scolastici. Contratto a tempo determinato a tempo part time con possibilità di proroga per il periodo dell’anno scolastico. Candidature a Fabiana Atzori, 392 8376090, [email protected]. MBR&C, distribuzione periodici ricerca collaboratori/collaboratrici part time per distribuzione e rilevamento editoriale. Un mese fra Gennaio e Marzo per massimo venti giorni lavorativi. Un’ora al giorno fra le 7.30 e le 8.30 di mattina. Compenso: 200-300,00€ netti complessivi. Necessario essere automuniti/e e conoscenza excel e posta elettronica. Contatti e candidature: [email protected]