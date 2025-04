Edicole presidio culturale : "Giornalai, ruolo prezioso"

Rilanciare il ruolo delle edicole sul territorio, come fondamentale presidio di pluralismo dell’informazione. È l’obiettivo di cui si è di recente discusso a Confcommercio, nell’ambito dell’assemblea territoriale di Snag, il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai. Un’occasione per parlare delle prospettive del settore e delle strategie per rilanciare le edicole, come punti di riferimento culturale e di servizio per la cittadinanza.

Durante l’incontro il presidente provinciale, Luca Pancani, ha evidenziato l’importanza di innovare l’offerta delle edicole, integrando nuovi servizi per rispondere alle esigenze della comunità. In questo contesto, è stato sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni nel sostenere il settore.

A tal proposito, la Regione Toscana ha recentemente stanziato duecentomila euro per supportare le edicole e le imprese di distribuzione locale, garantendo la vendita della stampa nella Toscana diffusa. All’appuntamento a Pistoia, molto partecipato, ha preso parte anche la vicepresidente nazionale Marinella Portolani.

Rispetto a quanto discusso, il Snag di Pistoia inoltrerà alle proprie sezioni comunali il protocollo Anci con cui si stimola all’adozione di forme di incentivo. Per quanto concerne la delibera regionale, invece, resta a disposizione per le informazioni attuative. Nei giorni scorsi, il Presidente Nazionale del sindacato giornalai, Renato Russo, ha ribadito la necessità di una visione strategica per il futuro delle edicole, puntando su continuità, professionalità e coerenza normativa. Ha inoltre chiesto una riduzione della burocrazia per facilitare l’accesso ai servizi e alle agevolazioni per gli operatori del settore.

"Le edicole – ha detto Pancani - rappresentano un presidio culturale e informativo insostituibile, soprattutto nei piccoli centri e nelle periferie. La loro sopravvivenza è fondamentale per garantire il pluralismo dell’informazione e la coesione sociale. SNAG-Confcommercio continuerà a lavorare al fianco delle istituzioni e degli operatori per valorizzare e innovare il ruolo delle edicole nel tessuto urbano e sociale del Paese".