Ecco Xavier Rudd e i Wolfmother Altri due nomi per l’estate Blues

Una, probabilmente due date ancora e il cartellone del Pistoia Blues 2023 potrà dirsi completo. Ad arricchire ulteriormente il cast – grazie al lavoro prezioso di Giovanni Tafuro dell’associazione Blues In che non si è fatto scoraggiare dalle strettezze dei tempi di programmazione – ecco due nuovi annunci arrivati nella mattina di ieri, Xavier Rudd a far serata in una data tutta sua (la sera del 5 luglio) uno di questi e i Wolfmother, rock band capitanata da Andrew Stockdale con special guest la band americana dei Dirty Honey l’altro, ad inserirsi nella serata in chiave blues del 9 luglio dove già è ospite la talentuosa blueswoman Ana Popovic.

Cinque luglio da considerarsi dunque apertura ufficiale del festival 2023 con Rudd, in una delle due sole tappe italiane estive del tour dedicato al suo nuovo album "Jan Juc Moon", decimo in carriera per il cantautore e polistrumentista australiano. Composto in parte durante il blocco globale dovuto alla pandemia di Covid-19, al momento dell’uscita l’artista si era espresso dichiarando che "la vita è stata dura per tutti in questi ultimi anni, e ora più che mai la gente merita di sognare in grande. Ho la sensazione che le nuvole si stiano lentamente aprendo e vorrei essere presente con la mia musica nel momento in cui le persone riemergeranno da questo periodo, in modo da avere un posto in cui possono lasciarsi andare e sognare, muoversi e scrollarsi di dosso il peso del mondo".

Come già detto ieri, il 7 luglio sarà la volta del leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett a Pistoia quale sosta del suo tour mondiale "Genesis Revisited World Tour - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights", mentre l’8 luglio a raccogliere l’ideale testimone musicale saranno i Baustelle.

La band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini pubblicherà a breve (in uscita il 14 aprile) il nuovo album "Elvis".

Un grande ritorno per la band senese lontana dai riflettori da ben cinque anni: l’ultimo album di inediti risale infatti al febbraio 2018 quando a sorpresa uscì il disco "L’amore e la violenza vol.2". Il 9 luglio quindi incredibile serata di rock blues internazionale con la Popovic e i nuovi nomi arrivati oggi.

Dunque, non manca che prepararsi a un’estate, che si preannuncia interessante. I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati.

linda meoni