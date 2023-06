Ecco "La mongolfiera" Un polo progressista

Inclusività e partecipazione: è dalla condivisione di questi valori e dalla proficua esperienza delle elezioni comunali del 2022 che sono state gettate le basi per la nascita dell’associazione politico-culturale "La Mongolfiera – Pistoia Ecologista Progressista", costituitasi intorno al progetto politico di sinistra che, oltre ad aver portato all’elezione di tre consiglieri, ha visto svilupparsi una rete virtuosa fatta di persone, capacità, territori, valori comuni e diversità. Una rete che, per crescere, si rivolge a tutto il panorama progressista pistoiese, alle sigle che lo compongono e anche a tutte i cittadini che si ritrovano nei suoi valori e vogliano aderirvi. "La Mongolfiera Pistoia Ecologista Progressista", presieduta da Francois Pesce, è per una politica di pace, per la ricerca del confronto e delle soluzioni partecipate, per una politica che metta al centro l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione pacifica tra le persone, la giustizia sociale e la crisi climatica e ambientale. Per informazioni scrivere alla indirizzo [email protected]