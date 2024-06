Ecco la giunta di Breschi: "Saremo un gruppo unito"

Un vicesindaco donna e, in parte, un segno di continuità con la precedente giunta guidata da Fabio Micheletti andando a pensare, addirittura, a una staffetta per il resto della consiliatura: il neo sindaco di Sambuca Pistoiese, Marco Breschi, ha fatto sintesi, e ufficializzata, quella che sarà la sua squadra di governo con deleghe che, comunque, saranno suddivise fra tutti i consiglieri di maggioranza eletti.

Pertanto, in giunta entrano Daniela Niccolai, che già circa quindici anni fa aveva avuto una esperienza in Comune e che che sarà la vice di Breschi. Niccolai si prende le deleghe alla pubblica istruzione, ai servizi sociali, al welfare con particolare attenzione agli anziani, e alla gestione dei servizi ambientali visto che, nella vita di tutti i giorni, si occupa di rifiuti poichè lavora come impiegata un un’azienda multiutility nel settore dei rifiuti.

"E’ un tema particolarmente sentito nella zona – conferma il neo eletto sindaco, il professore Marco Breschi – anche perché il porta a porta funziona a singhiozzo e, in più, abbiamo la presenza di tanti animali selvatici che distruggono i sacchetti che vengono lasciati fuori durante la notte. La scelta di Daniela, oltre che per avere una opportuna presenza femminile, è perché sarà molto vicina a me in tutta l’azione amministrativa anche se le decisioni saranno prese in maniera collegiale con tutti gli eletti di “Insieme per Sambuca“".

La staffetta, invece, riguarda il secondo assessorato che sarà suddiviso tra Diego Filippini, fino a fine 2026, e Christian Taddei che completerà il mandato fino alla primavera 2029. Le deleghe a loro riservate sono quella della cura dei luoghi (nella quale rientrano patrimonio, lavori pubblici ed edilizia) unitamente al bilancio.

"Abbiamo ritenuto opportuno fare questa scelta per un maggior coinvolgimento del gruppo – prosegue Breschi – siccome, da qualche anno, dobbiamo fare i conti con un assessorato in meno, di comune accordo abbiamo deciso di avere due persone che lavoreranno, comunque, in simbiosi, anche quando uno dei due non avrà la carica ufficiale. C’è chi dice che questo è un segnale di continuità con la giunta del sindaco Micheletti? Onestamente per me sono chiacchiere, mi attengo ai fatti: sono due ragazzi con esperienza della macchina comunale, hanno fatto arrivare sul territorio cinque milioni di euro di investimenti e sono coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze nella lista alle recenti elezioni. Evidentemente vuol dire che qualcosa di buono l’hanno fatto…".

Infine, resteranno in carico al primo cittadino le deleghe per i rapporti con gli enti locali, salute, sanità e il macro-tema "comunità, identità e cultura", spiegato direttamente dallo stesso Breschi.

"Non mi vorrei fermare soltanto alla semplice offerta culturale – ammette il sindaco di Sambuca –, ma andare verso una valorizzazione complessiva del territorio attraverso queste eccellenze".

Resta, infine, ancora qualche dubbio in merito all’ufficializzazione del consiglio di insediamento, a causa di qualche problema burocratico: la data buona potrebbe essere il prossimo giovedì 27 giugno, fra una settimana.

Saverio Melegari